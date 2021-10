Więcej artykułów ze świata show-biznesu znajdziesz na Gazeta.pl.

Za nami jeden z bardziej wzruszających odcinków "Top Model". Emocje towarzyszyły uczestnikom już od pierwszych minut. Sophie stanęła bowiem przed trudną decyzją. Miała do wyboru: zostać w programie lub zrezygnować, ale zachować pracę. Jak się okazało, nie spodziewała się, że tak daleko zajdzie, a jej okres urlopowy właśnie się kończył.

"Top Model". Uczestnikom puściły nerwy. Polały się łzy

Ostatecznie Sophie zdecydowała, że opuszcza program "Top Model". Na jej miejsce produkcja postanowiła przywrócić Olę.

Jak usłyszałam, że Łukasz i Ola odpadają [werdykt jury z poprzedniego odcinka - przyp. red.], momentalnie chciałam zamienić się z nimi miejscami. Uważam, że zasługują na to miejsce bardziej niż ja. Nie spodziewałam się, że tak długo tu będę. Przez dwa lata dużo pracowałam, zdobywałam doświadczenie i nie chciałabym tego przekreślić jedną decyzją - powiedziała uczestniczka.

To był jednak dopiero początek wrażeń. Po dwóch wykonanych zadaniach uczestników odwiedzili najbliżsi. Podczas, gdy część z nich rzuciła się w objęcia rodzin, inni spokojnie przyglądali się z boku. Duże emocje towarzyszyły Weronice, której bliscy nie mieszkają w Polsce. Okazało się jednak, że odwiedził ją brat. Z kolei dla Nicole mama specjalnie przyleciała z Włoch. Wtedy polały się łzy.

To wesoła dziewczyna, ale ma swoje problemy. W domu zdarza się, że zakłada słuchawki, chodzi wokół stołu i izoluje się od świata. Może się nie docenia - wyznała mama Nicole.

Uczestniczka do tej pory mogła liczyć nie tylko na wsparcie rodziny, ale także Adama. W domu modeli uchodzili bowiem za parę. Pod koniec odcinka kamery uchwyciły moment, kiedy Nicole siedzi na jego kolanach, a on mówi do niej "kochanie".

Już wszyscy myślą, że jesteśmy parą, więc niech sobie myślą. Ja się nie krępuję - powiedziała Nicole.

Związki nie są dla mnie. Bronię się przed tym, ale "nigdy nie mów nigdy". Może zdarzyć się strzał, że zapomnę jak mam na imię - skwitował Adam.

Czy między Nicole i Adamem narodziło się uczucie? Odpowiedzi na to pytanie nie poznamy w programie. Decyzją jury to właśnie on opuścił program.