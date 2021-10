Czytaj więcej o serialach na stronie głównej Gazeta.pl

Fani musieli mocno naczekać się na czwarty sezon "Dynastii", a polscy widzowie serialu doświadczyli wyjątkowo długiej, bo aż półtorarocznej, przerwy między seriami trzecią i czwartą. Wszystkie odcinki czwartej odsłony serialu trafiły na Netflix 22 października 2021, a wielu widzów zdążyło już pochłonąć cały sezon i czeka na więcej. Dobra wiadomość jest taka, że sezon piąty "Dynastii" został potwierdzony już w lutym 2021 roku. Gorsza natomiast, że nie ma jeszcze pewności, kiedy dokładnie nowe odcinki będą dostępne w Polsce. Mamy jednak pewne spekulacje.

"Dynastia" - sezon 5. Co już wiadomo?

Michael Michele, aktorka wcielająca się w postać Dominique Deveraux, we wrześniu tego roku poinformowała na InstaStories, że zdjęcia do nowych odcinków mają rozpocząć się już w październiku. Słowa Michele potwierdziła ona sama już 26 października, wrzucając na Instagram zdjęcie z planu piątego sezonu "Dynastii".

Jak na razie nieznane są niestety szczegóły fabuły nadchodzących odcinków. Serwis Deadline zdradził jednak, że do stałej obsady produkcji dołączy Eliza Bennet, grająca zaginioną członkinię rodziny Carringtonów, Amandę. Z kolei Robert Christopher Riley, serialowy Michael Culhane, poinformował na Twitterze, że sezon piąty ma składać się z 22 odcinków. Oznacza to, że serial doczeka się jubileuszowego, 100. epizodu!

"Dynastia" premierowo emitowana jest w Stanach Zjednoczonych przez stację The CW, która jest jednocześnie producentem serialu. Pierwsze trzy sezony ukazywały się od października do maja, później plany twórców pokrzyżowała pandemia, a premiera sezonu czwartego miała spory poślizg. Z zapowiedzi wynika, że stacja ma jednak nadzieję, iż piąta odsłona produkcji zadebiutuje zgodnie z pierwotnym planem, a pierwszy odcinek będzie można obejrzeć już wiosną 2022 roku. Niestety, niewykluczone, że polscy widzowie będą musieli poczekać, aż The CW wyemituje w Stanach wszystkie odcinki serialu, a dopiero po finale pełny sezon trafi na Netflix (tak było w przypadku sezonów trzeciego i czwartego). Oznaczałoby to, że piąty sezon w naszym kraju będzie dostępny dopiero jesienią 2022. Na oficjalnie informacje musimy jednak jeszcze poczekać.