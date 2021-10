Więcej na temat urody i zabiegów znajdziesz na stronie Gazeta.pl

REKLAMA

Anna Bardowska, znana z "Rolnik szuka żony" postanowiła wybrać się do fryzjera, gdzie zrelacjonowała swoją wizytę w salonie. Postawiła na nowy-stary kolor włosów - taki sam, jaki nosiła, kiedy brała udział w programie, starając się o serce swojego obecnego męża. Rolniczce do twarzy w ciepłym brązie.

Zobacz wideo Ania Bardowska pokazuje budowę domu

Pachniewicz jest babcią, a Michalak dyrektorką marki. Co robią gwiazdy "Big Brothera"?

"Rolnik szuka żony". Anna Bardowska zmieniła kolor włosów. Wróciła do odcienia sprzed lat

Ostatnio Anna Bardowska pokazała fanom na Instagramie przemianę salonu. Rolniczka postanowiła odświeżyć nie tylko przestrzeń w domu, ale i swoją fryzurę. Na co dzień ma ręce pełne roboty przy dwójce dzieci i prowadzeniu domu, dlatego każdą wizytę u fryzjera traktuje jak małe święto tylko dla siebie. Na fotelu w salonie nagrała krótką relację. Podzieliła się efektem, którym jest nieco inny kolor włosów. Zmiana jest subtelna, jednak Bardowska wróciła do odcienia, który nosiła kilka lat temu i jest wierna ciepłemu brązowi. Nie zawsze tak było. Wcześniej lubiła eksperymentować z włosami. Miała grzywkę, blond pasemka, refleksy i rozjaśniane końcówki. Jednak z blondu szybko przeszła w brązy, by teraz pozostać przy ciemnych włosach. Trzeba przyznać, że ten kolor pasuje do urody rolniczki.

Anna Bardowska u fryzjera fot. instagram.com

Jan Kliment wulgarnie skomentował wygraną Piotra Mroza. Teraz zabrał głos

To nie jedyne zmiany w życiu Bardowskich. Rolnicy są w trakcie budowy nowego domu, co jakiś czas relacjonują postępy w mediach społecznościowych. Przed nimi przeprowadzka, czyli kolejny ważny krok w życiu rodziny. Anna Bardowska relacjonuje swoje wiejskie życie także na Youtubie, gdzie można podejrzeć do wnętrz.

Anna Bardowska pokazała nowy kolor włosów fot. instagram.com