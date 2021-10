Więcej o "Top Model" i innych programach rozrywkowych znajdziesz na Gazeta.pl.

REKLAMA

Weronika Zoń w dziesiątej edycji "Top Model" otrzymała od jurorów złoty bilet, co wiązało się z automatycznym zakwalifikowaniem się do programu. Uczestniczka nie musiała brać udziału w Boot Campie. Aspirująca modelka zachwyciła widzów naturalnym wyglądem i z odcinka na odcinek przed kamerą radzi sobie coraz lepiej. W programie nie doczekała się drastycznej metamorfozy wyglądu, więc postanowiła poeksperymentować sama. Weronika zaskoczyła fanów nową fryzurą i pokazała się w grzywce.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: "Top Model". Internet żyje metamorfozą Olgi, ale wcześniej na fotelu fryzjera wylało się więcej łez. "Byłam kalafiorem, jestem pieczarką"

Zobacz wideo Olga Król z "Top Model" zmieniła fryzurę

"Top Model". Weronika Zoń zmieniła fryzurę. Teraz ma prostą grzywkę

Weronika Zoń opublikowała nowe zdjęcie na Instagramie, które zaskoczyło jej fanów. Konto uczestniczki "Top Model" obserwuje już ponad 80. tysięcy internautów. 21-latka w programie przyznała, że mieszka w Anglii, ale jak widać, postanowiła wrócić do kraju. Weronika urządza mieszkanie we Wrocławiu i to natchnęło ją do zmian również w wyglądzie. Zafundowała sobie prostą grzywkę, która dodała jej uroku. W opisie przyznała, że zdecydowana większość jej obserwatorów stwierdziła, że lepiej wygląda w poprzedniej fryzurze.

Witam was w grzywkowej odsłonie. Ponad 60 proc. z was stwierdziło na moim story, że woli mnie w wersji bez, ale słuchajcie moi mili, włosy odrosną a zmiany są fajne! Czy wspominałam coś o tym, że mamy już wszystko do nowego mieszkania? (...) Życzę wam miłego wieczoru, a my lecimy robić ogród - napisała modelka.

Fani mimo wszystko zasypali modelkę komplementami. Weronika w programie nie przeszła spektakularnej metamorfozy. Przyciemniono jej kolor włosów, ale pozostawiono taką długość, w jakiej przyszła do show. Dopiero po opuszczeniu domu modelek i modelów postanowiła zerwać z wizerunkiem, jaki można oglądać na antenie TVN.

Ale cudownie w grzywce.

Wyglądasz zachwycająco w każdej fryzurze i kolorze włosów.

Na zdjęciu jak Camila Cabello!

Urocza grzywka - czytamy.

Baddie Winkle. 93-latka, którą pokochały miliony internautów

Jak wam się podoba metamorfoza Weroniki?