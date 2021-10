Kasia ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" przyjęła wobec męża dość krytyczną postawę. W każdej sytuacji wyemitowanej w programie nie brakowało przytyków w kierunku Pawła. Uczestniczka głośno komentowała to, co jej się nie podoba. A było tego całkiem sporo. W ostatnim odcinku nie szczędziła słów krytyki, kiedy odwoziła męża do jego mieszkania.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Kasia skrytykowała okolicę Pawła. "Na pewno nie chciałabym tam mieszkać"

Problemy zaczęły się jeszcze przed powrotem z podróży poślubnej. Po małżonków przyjechała kuzynka Kasi. Uczestniczka zapowiedziała inspekcję w mieszkaniu Pawła.

Ogarniemy jednym okiem, jak Paweł mieszka, czy ma posprzątane, test białej rękawiczki zrobimy, czy dobrze kurz ścierasz - powiedziała pół-żartem Kasia.

Paweł miał więc powód, by czuć się pod presją, choć starał się tego nie okazywać. Okazało się, że pobyt w Beskidach nie przypadł Kasi do gustu.

Nie lubię gór i dlatego się cieszę, że już wyjeżdżam z tego miejsca - powiedziała przed kamerami.

Uczestniczka nie mogła się doczekać wizyty w mieszkaniu męża. Wyznała, że zawsze ciekawiło ją, jak mężczyzna radzi sobie bez kobiety. Wkrótce miała szansę to sprawdzić. Wcześniej ustaliła z mężem, że rozstaną się na cztery dni, ponieważ chciała nabrać dystansu do nowej sytuacji i ochłonąć po ślubie. Ponieważ oboje mieszkają na Śląsku i dzieli ich zaledwie kilka kilometrów, Kasia odwiozła Pawła do jego mieszkania w Będzinie. Wówczas pojawił się kolejny powód niezadowolenia.

Matko Boska, gdzie ty mieszkasz? Powiem ci, że otoczenie takie ponure. Ty tu wytrzymałeś siedem lat? Chodzi mi o to otoczenie, straszne, nie? - skomentowała Kasia.

Za to jest gdzie parkować - odparł Paweł.

I wytłumaczył żonie, że jemu okolica nie przeszkadza, a większość życia spędzał do tej pory w pracy. Później jego żona przyznała przed kamerami, że jest przerażona miejscem, w którym mieszka Paweł.

Przeraziło mnie to. Wielkie kominy, ta okolica nie jest za ciekawa. Na pewno nie chciałabym tam mieszkać - zapowiedziała.

Kiedy weszła do mieszkania męża, od razu przystąpiła do sprawdzenia każdego pomieszczenia. Przyznała, że ma czysto "jak na faceta", czym "nawet ją zaskoczył". W kuchni zauważyła kolekcję różnych alkoholi, co skomentowała w żartach:

No, ja widzę Paweł, że ty masz ewidentnie problem z alkoholem.

Kasia zdecydowała o rozłące. Paweł przyznał natomiast, że będzie tęsknił, nie widząc swojej żony przez cztery dni. Po uczestniczce widać, że nie jest usatysfakcjonowana z tej relacji. Natomiast w rozmowie z siostrą wspomniała, że Pawłem zainteresowała się jej kuzynka.

Powiem ci, że moja kuzynka powiedziała, że jak nie będę zainteresowana moim mężem, to ona bardzo chętnie - wyznała uczestniczka.

Myślicie, że chętnie odda męża kuzynce?