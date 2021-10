Więcej informacji o "Milionerach" i innych programach rozrywkowych przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

We wtorkowym odcinku programu "Milionerzy" swoich sił spróbował Maksymilian Marcinowski, informatyk z Poznania. Obecnie robi doktorat na tamtejszej Politechnice. Poza pracą zawodową i naukową pasjonuje się sportem. Podczas gry miał problem z pytaniem o portfele kryptowalutowe.

"Milionerzy". Portfele kryptowalutowe dzielimy na...

A: zimne i gorące

B: wesołe i smutne

C: zmęczone i wypoczęte

D: szybkie i wolne

"Milionerzy". Prawidłowa odpowiedź na pytanie: Portfele kryptowalutowe dzielimy na...

Uczestnik nie znał odpowiedzi na to pytanie, dlatego poprosił o koło ratunkowe 50:50. System odrzucił dwie błędne odpowiedzi i zostawił A oraz C. Wówczas Maksymilian już się nie wahał. Ostatecznie zaznaczył odpowiedź A. Była to poprawna odpowiedź.

Gorący portfel jest podłączony do internetu, a zimy nie - wyjaśnił Hubert Urbański.

