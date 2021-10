"Milionerzy". Pytanie o popularną roślinę przerosło uczestnika. Konieczna była pomoc publiczności

Czytaj więcej o ciekawych pytaniach w "Milionerach" na stronie głównej Gazeta.pl

Maksymilian rozpoczął grę w 488 odcinku "Milionerów", którego premierowa emisja została zaplanowana na wtorek 26 października. Okazało się, że koło ratunkowe będzie mu potrzebne już przy jednym z pierwszych pytań. Mimo że z pozoru wydaje się ono łatwe, osobie, która nieszczególnie interesuje się botaniką, może przysporzyć sporo trudności.

"Milionerzy". Kwitnąca żółto forsycja pośrednia to znak, że niedługo...

Propozycje odpowiedzi, które przeczytał Maksymilianowi Hubert Urbański do pytania o to, co zwiastuje kwitnienie forsycji pośredniej, brzmiały następująco:

A. z drzew spadną liście

B. zazielenią się ogrody

C. skończy się lato

D. zacznie się zima

Uczestnik przez moment wahał się nad wyborem odpowiedzi na własną rękę, jednak nie mógł przypomnieć sobie, czym jest forsycja. Chwilę się zastanawiał i drogą eliminacji odrzucił A i D. Nadal jednak nie miał wystarczająco dużo pewności, aby zaznaczyć którąś z pozostałych odpowiedzi. Nie chciał ryzykować odpadnięcia na tak wczesnym etapie gry, dlatego poprosił Huberta Urbańskiego o wykorzystanie pytania do publiczności.

Gdyby Maksymilian wiedział, jak wygląda roślina, o której mowa w pytaniu, z pewnością nie miałby żadnego problemu, aby wskazać prawidłową odpowiedź bez żadnych kół ratunkowych. Forsycja pośrednia to bardzo charakterystyczny, często spotykany w Polsce krzew, który kwitnie na żółto zwykle dość wczesną wiosną. Oznacza to, że prawidłowa odpowiedź na to pytanie, co zwiastuje jej kwitnienie, to B. zazielenią się ogrody.