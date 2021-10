Więcej na temat programów rozrywkowych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

W ostatnim odcinku "Rolnik szuka żony" na widzów czekało spore zaskoczenie. Aż dwie uczestniczki zrezygnowały same z dalszego udziału w programie. Jedną z nich była Kasia, która pożegnała się z Krzysztofem, a drugą - Justyna, która była kandydatką Kamila. U najmłodszego z rolników będzie się dużo działo. W zwiastunie kolejnego odcinka można zobaczyć m.in. płaczącą Izę.

"Rolnik szuka żony". U Kamila będzie dużo emocji. Iza zaleje się łzami, młody rolnik ją pocieszy

Ostatnio widzowie "Rolnik szuka żony" nie mogą narzekać na nudę. Działo się u każdego z rolników. Zaskakujące było odejście Justyny, która mimo swojej niechęci do życia na gospodarstwie - spodobała się Kamilowi.

Ten drugi dzień pokazał mi, że muszę się jednak trochę zastanowić, czy chciałabym się tu przeprowadzić. Inaczej to zapamiętałam, jako dziecko nie robiłam za wiele, a tutaj wiadomo, musiałabym zabrać się do roboty. Dotarło do mnie, że nie ma sensu zajmować mu dłużej czasu - powiedziała Justyna w ostatnim odcinku.

Rolnik powiedział, że była ona jego faworytką. Ale to już przeszłość. Zostały u niego dwie kandydatki - Joanna i Iza. W następnym odcinku dojdzie do emocjonującej sytuacji, co mieliśmy okazję zobaczyć w najnowszym zwiastunie programu. Prawdopodobnie Kamil podejmie decyzję, którą z dwóch dziewczyn widzi w roli swojej żony. Izie, która do tej pory dała się poznać jako bardzo emocjonalna osoba - puszczą nerwy. Zaleje się łzami, a oparcie znajdzie w ramionach Kamila. W skrócie odcinka widać także, że Iza komuś macha - co może oznaczać, że to ona została wybrana, a gospodarstwo opuszcza Joanna. Co tak wstrząsnęło Izą - dowiemy się w następnym odcinku.