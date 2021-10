Inne ciekawe artykuły o popkulturze znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

"Plotkara" stała się serialem kultowym jeszcze za czasów emisji. Niemal każdy, kto był nastolatkiem w latach dwutysięcznych, chciał być jak Serena, Blair czy Dan, uczniowie szkół tworzyli swoje własne wersje Plotkary, a informacje o kolegach z klasy roznosiły się pocztą pantoflową, na długo zanim media społecznościowe stały się codziennością. Emitowany w latach 2007-2012 serial wyznaczał trendy w ubraniach, dodatkach czy fryzurach. Jak od tego czasu zmieniło się życie aktorów z głównej obsady "Plotkary"?

Blake Lively (Serena van der Woodsen)

Ze wszystkich głównych bohaterów serialu Blake zdecydowanie zrobiła największą karierę. Chociaż żadna z filmowych ról nie przyniosła jej - przynajmniej jak dotąd - wybitnych nagród, Lively cały czas jest na pierwszych stronach gazet i gra w hollywoodzkich produkcjach. Głośno jest również o jej małżeństwie z Ryanem Reynoldsem, z którym doczekała się trójki dzieci.

Blake Lively East News, instagram.com/@blakelively

Leighton Meester (Blair Waldorf)

Mimo że Meester jest aktywna zawodowo do dziś, a na koncie ma dziesiątki filmów i seriali, żadna inna rola nie przyniosła jej takiego rozgłosu jak Blair Waldorf. Oprócz aktorstwa zajmowała się także modelingiem i próbowała swoich sił jako wokalistka. W 2014 ukazała się jej debiutancka i jedyna jak dotąd płyta. W tym samym roku poślubiła aktora Adama Brody'ego, z którym ma dwoje dzieci.

Leighton Meester EastNews, instagram.com/@itsmeleighton

Penn Badgley (Dan Humphrey)

Podobnie jak Meester i Lively serialowy Dan nie spoczął na laurach po zakończeniu "Plotkary". Jego filmografia jest imponująca, jednak naprawdę głośno zrobiło się o nim ponownie dopiero w 2018 roku, gdy na Netflix trafił pierwszy sezon serialu "Ty" z Badgleyem w roli głównej. Produkcja okazała się hitem, a jesienią 2021 platforma przedłużyła ją na czwarty sezon. Oprócz tego Badgley jest także wokalistą zespołu MOTHXR. Prywatnie aktor jest mężem piosenkarki Domino Kirke, z którą ma syna. Ciekawostką jest też fakt, że serialowy Dan spotykał się przez kilka lat z Blake Lively, gdy poznali się na planie "Plotkary". Para rozstała się w 2010 roku.

Penn Badgley EastNews, instagram.com/@pennbadgley

Chace Crawford (Nate Archibald)

Jedną ze swoich najgłośniejszych ról filmowych Crawford zdobył w tym samym roku, w którym zakończyła się "Plotkara", gdy wcielił się w postać Marco w komedii romantycznej "Jak urodzić i nie zwariować". W 2019 roku dołączył do obsady świetnie przyjętego przez widzów i krytyków serialu "The Boys", w którym gra jedną z głównych ról. Jak podaje TMZ, Crawford spotykał się z aktorką Rebeccą Rittenhouse, którą poznał na planie serialu "Blood & Oil". Para rozstała się w 2018 roku.

Chace Crawford EastNews, instagram.com/@chacecrawford

Ed Westwick (Chuck Bass)

Po roli Chucka kariera brytyjskiego aktora nie nabrała szczególnego rozpędu, a najbardziej znane filmy z jego udziałem ukazały się w okresie, gdy "Plotkara" królowała jeszcze w telewizji. W 2017 roku aktor został oskarżony o napaść seksualną przez trzy kobiety, jednak, jak podaje "The Guardian", zarzuty zostały oddalone z powodu niewystarczających dowodów.

Ed Westwick EastNews, instagram.com/@edwestwick

Taylor Momsen (Jenny Humphrey)

Po roli w "Plotkarze" serialowa siostra Dana porzuciła aktorstwo i skupiła się na karierze muzycznej. Momsen jest gwiazdą rockowego zespołu The Pretty Reckless, w którym śpiewa i gra na gitarze. Na koncie mają już cztery albumy, z czego ostatni, "Death by Rock and Roll", ukazał się w 2021 roku. Na okładce płyty znalazło się nagie zdjęcie serialowej Jenny.

Taylor Momsen EastNews, instagram.com/@taylormomsen