Arek z "Love Island" miał w programie burzliwe momenty i jest jednym z najbardziej zapamiętanych przez widzów uczestników. Niedługo po jego powrocie do Polski, wyszło na jaw, że wrócił do swojej byłej dziewczyny, która ponownie dała mu szansę. Teraz po raz pierwszy pokazał zdjęcie z ukochaną, dodając post na Instagramie. Fani nie dziwią się, że stracił dla niej głowę.

"Love Island". Arek pokazał swoją byłą-nową dziewczynę. To do niej wrócił po programie

Arek dał się zapamiętać jako jeden z najbardziej kochliwych uczestników. Na początku wszedł w parę z Andzią, z którą wydawało się, że łączy go coś więcej. Z biegiem czasu jednak zmienił zdanie. Związek próbował także zbudować z Aleksandrą, która ostatecznie wyszła jako finalistka u boku Adriana. W Casa Amor z kolei zauroczył się w Laurze, z którą powrócił do willi. Jego perypetie były na bieżąco śledzone przez widzów. Mimo że każdą z kandydatek zapewniał o swoich szczerych intencjach, krótko po programie okazało się, że jego serce bije dla innej. Jego relacja z Laurą, z którą opuścił show nie potrwała długo. Uczestnik wrócił do swojej byłej partnerki. Mówił o niej wielokrotnie na ekranie. Z niejaką Klaudią łączył go około dziewięcioletni związek. Okazało się, że stara miłość nie rdzewieje. Były uczestnik dodał na Instagramie zdjęcie z byłą-nową dziewczyną.

A w moim "cabrio" jest miejsce tylko dla tej pani! - napisał Arek pod zdjęciem.

Fani entuzjastycznie zareagowali na długowłosą brunetkę.

I jak ty się miałeś zakochać w jakiejkolwiek dziewczynie w "Love Island", jak w głowie miałeś taką dziewczynę. Szczęścia! Pięknie wyglądacie razem.

Ona musi cię naprawdę kochać, że ci tak wszystko wybacza.

Najpiękniejsza para. Widać, że to prawdziwa miłość - skomentowali internauci.

Olga Frycz urodziła! Pokazała zdjęcie z pociechą. Wiadomo, jak się czują

Klaudia, partnerka Arka, to ciemnowłosa piękność. Jest kosmetyczką, zajmuje się m.in. wizażem i makijażem permanentnym. Myślicie, że Arek ulokował swoje uczucia na stałe?