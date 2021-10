Więcej na temat programów rozrywkowych przeczytacie również na stronie głównej Gazeta.pl.

W najnowszym odcinku "Milionerów" grę rozpoczął Rafał. W poprzednim odcinku mogliśmy zobaczyć 24-letniego Michała, który świetnie sobie radził z pytaniami zadanymi przez Huberta Urbańskiego. Zakończył grę ze sporą gotówką na koncie. Miliona złotych jednak nie wygrał. Jak powiedzie się graczowi w poniedziałkowym odcinku?

"Milionerzy". Kto na słynnym plakacie Jamesa Montgomery'ego Flagga z czasów I wojny światowej wzywa do wstępowania do armii?

A. Babcia Mary

B. Dzidek John

C. Stryjek George

D. Wujek Sam

"Milionerzy". Prawidłowa odpowiedź na pytanie o plakat Jamesa Montgomery'ego Flagga

Prawidłowa odpowiedź na pytanie "Kto na słynnym plakacie Jamesa Montgomery'ego Flagga z czasów I wojny światowej wzywa do wstępowania do armii?" to D. Wuj Sam przedstawiony jest najczęściej jako starszy mężczyzna z siwymi włosami i bródką. Jest on personifikacją Stanów Zjednoczonych, której początki sięgają wojny brytyjsko-amerykańskiej w 1812 roku. Wizerunek Wujka Sama wykorzystał James Montgomery Flagg na plakacie rekrutacyjnym z 1917 roku.

Uczestnik bez wahania zaznaczył dobrą odpowiedź.

"Milionerzy". Ciekawe pytania z poprzednich odcinków

W jednym z odcinków jesiennej edycji "Milionerów" padło pytanie o Joannę Chyłkę. Kim była bohaterka cyklu książek Remigiusza Mroza, to...? Dla uczestniczki "Milionerów" odpowiedź na to pytanie za dwa tys. złotych nie była oczywista, a sytuację z odcinka skomentował wywołany do odpowiedzi autor powieści. Ale jednymi z ciekawszych pytań w jesiennej edycji byłe te zadane graczowi, który zdobył upragniony milion. Musiał on zmierzyć się z wiedzą na temat choroby pasożytniczej o nazwie telazjoza oraz znać powiedzenie Alberta Einsteina. Pytanie warte milion złotych dotyczyło daty rozpoczęcia drugiego tysiąclecia.