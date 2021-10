Druga część "Plotkary" jeszcze w tym roku. Do obsady dołączy gwiazda serialu "You"

Chcesz wiedzieć wszystko o serialowych nowościach? Sprawdzaj stronę główną Gazeta.pl

Wyczekiwany sequel kultowego serialu miał premierę w lipcu 2021 roku, jednak polscy widzowie będą mogli zobaczyć produkcję dopiero od 26 października. Tego samego dnia na HBO GO zostaną dodane wszystkie odcinki połowy pierwszego sezonu. Druga połowa w Stanach Zjednoczonych ma ukazać się już w listopadzie. Serial jak na razie zbiera niestety dość mieszane opinie. Nieszczególnie spodobał się krytykom (na Rotten Tomatoes jego ocena z recenzji to zaledwie 36 proc.), jednak widzowie na powrót "Plotkary" patrzą nieco przychylniej (ocena widzów w tym samym portalu wynosi 68 proc.).

"Plotkara". Kathryn Gallagher dołącza do obsady

Kontynuacja "Plotkary" opowiada o życiu kolejnego pokolenia bogatych nastolatków z nowojorskiego Upper East Side, których życie z tytułową Plotkarą jest jeszcze trudniejsze ze względu na wszystkowiedzące media społecznościowe. Podczas panelu odbywającego się w ramach wydarzenia PalyFest producent serialu, Joshua Safran, ogłosił, że do obsady dołącza Kathryn Gallagher. Zdradził także, w jaką rolę wcieli się w produkcji:

Poznacie siostrę Obiego, którą gra nominowana do nagrody Tony Kathryn Gallagher. Kathryn jest wspaniała, czeka nas wiele fajnych rzeczy - zapowiedział Safran.

Gallagher jest z pewnością świetnie znana fanom serialu "You". W pierwszym sezonie produkcji wcielała się w postać Anniki Atwater, jednej z przyjaciółek Becky. Aktorka z telewizją związana jest od niedawna. Pierwsze kroki stawiała w teatrze, ma już na koncie dwie sztuki na Broadwayu, w tym musical "Jagged Little Pill", za rolę w którym dostała wspomnianą przez Safrana nominację do Tony.

Dokładna data premiery drugiej części "Plotkary" w Polsce nie jest jeszcze znana. HBO GO stosunkowo późno, bo dopiero we wrześniu, ogłosiło premierę pierwszych sześciu odcinków w naszym kraju. Niewykluczone więc, że polscy widzowie raz jeszcze będą musieli uzbroić się w cierpliwość.