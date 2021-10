Więcej artykułów na temat gwiazd ze świata show-biznesu znajdziesz na Plotek.pl.

Ósma edycja programu "Rolnik szuka żony" budzi sporo kontrowersji. Widzowie nie są zachwyceni doborem uczestników, co dają do zrozumienia w mediach społecznościowych. Szczególnie podpadł im Stanisław, który zdaje się być mało zaangażowany w poszukiwania drugiej połówki, ale nie tylko on.

"Rolnik szuka żony". Produkcja zapowiada nowy odcinek, a widzowie grzmią

Na instagramowym profilu programu "Rolnik szuka żony" pojawiła się zapowiedź nowego odcinka. Na pierwszy ogień poszedł Stanisław, który mówi w zwiastunie, że ma "coraz większe rozterki". Przypomnijmy, 26-letni przedsiębiorca, wybierając kandydatki, które ostatecznie zaprosił na gospodarstwo, był wybredny i nie ukrywał, że wygląd jest dla niego bardzo istotny. Teraz znów wzbudził emocje u widzów.

Wyjeżdżajcie od hrabiego z pałacu, bo i tak żadnej z was nie wybierze. Po co mydlić oczy.

Rozterki panicza Stanisława.

Świetny sezon tylko hrabia Stanisław nietrafiony - czytamy w komentarzach.

Od widzów oberwało się także Elżbiecie. Uczestniczka na początku zachwycała niezależnością oraz pewnością siebie, ale później mocno podpadła fanom programu. Wszystko przez to, że potencjalnym kandydatom na męża zafundowała szkołę przetrwania, w której liczy się to, kto najciężej pracuje.

Wszyscy poszli na randki, a chłopy u Elki dalej zapie****ją.

Rolnik szuka pracownika.

Widać, że Ela dokończy letnie remonty - śmieją się internauci.

Jesteście ciekawi, co u pozostałych uczestników programu "Rolnik szuka żony"? Nowy odcinek zostanie wyemitowany w niedzielę na antenie TVP.

