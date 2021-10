Ciekawi cię, co dzieje się w twoich ulubionych programach? Zaglądaj na stronę główną Gazeta.pl

Darek był niemal pewien, że podczas Rajskiego Rozdania, w którym odpadł, ochroni go pakt. Niestety, przejechał się na sojuszu, który zawarł. Zgodnie z planem Przemek miał podjeść do Natki, a Darek do Launo. Stało się jednak inaczej, a Natka wybrała Mateusza, jednocześnie wysyłając Darka do domu. Kilka tygodni później uczestnik "Hotelu Paradise" wrzucił na Instagram zdjęcie, które sugeruje, że niebawem ponownie zobaczymy go na Zanzibarze.

"Hotel Paradise" 4. Kolejny powrót do programu?

Darek, który teoretycznie pożegnał się z "Hotelem Paradise" pod koniec września, po miesiącu zdecydował się pokazać na Instagramie zdjęcie, na którym pozuje z Ingą. Para obejmuje się na plaży, która do złudzenia przypomina rajski klimat Zanzibaru. Zdaniem widzów to jednoznaczna wskazówka, że Darka ponownie zobaczymy w programie - Inga dołączyła bowiem do uczestników na długo po jego odejściu. Gdyby mężczyzna nie powrócił do "Hotelu Paradsie", nie miałby okazji zrobić sobie z nią zdjęcia.

To już wiemy, że Darek wróci, skoro tyle czasu byłeś na Zanzibarze.

Wróci, wróci. Ale się cieszę! Najlepszy i najszczerszy człowiek tam - piszą w komentarzach fani programu.

Darek z 'Hotelu Paradise' instagram.com/@darek_hotelparadise4

To może być jednak nie koniec niespodzianek. Pod zdjęciem komentarze zostawili także sami zainteresowani, sugerując, że nie tylko spotkali się w programie, ale również... stworzyli w nim parę.

It's a match! Nasze najpiękniejsze zdjęcie - napisała Inga.

It's a perfect match! - odpowiedział na jej komentarz Darek.

Niewykluczone jednak, że uczestnicy chcą jedynie podgrzać nieco emocje, a ich wspólne zdjęcie zostało zrobione już poza programem. Produkcja jak na razie nie zdradziła, czy rzeczywiście w najbliższych odcinkach możemy spodziewać się kolejnego powrotu. Póki co trzeba więc uzbroić się w cierpliwość.