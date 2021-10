Więcej ciekawych artykułów na stronie głównej Gazeta.pl

REKLAMA

Już niebawem fani "M jak miłość" będą oglądać produkcję TVP2 w nowej osłonie. Zmieniana jest bowiem czołówka serialu. Zdjęcia z planu pojawiły się już w mediach społecznościowych promujących produkcję. Ci spostrzegawczy mogą dostrzec, że przypadkiem zdradzono, jak potoczą się losy Łukasza, w którego wciela się Jakub Józefowicz.

"Klan". Pamiętacie, że Bożenkę grała inna aktorka?

Zobacz wideo Co dalej z Barbarą Kurdej-Szatan w „M jak miłość"?

"M jak miłość" Jakub Józefowicz pozostanie w produkcji?

Od jakiegoś czasu w "M jak miłość" widzowie mogą śledzić kolejny miłosny trójkąt - mowa o losach Łukasza, Patrycji (Alżbeta Lenska) i Argasińskiego (Karol Strasburger). Spore emocje budził zwłaszcza fakt, że ordynator wydał wyrok na kochanka żony. Syn Marty (Dominika Ostaszewska) miał zginąć z ręki mafii, a ciężarna Patrycja trafiła do szpitala psychiatrycznego. Tymczasem okazuje się, że Łukasz przeżyje! Skąd to wiemy? Wskazuje na to nowa czołówka "M jak miłość", w której pojawiają się Lenska, Strasburger i Józefowicz właśnie. Wideo ukazujące, jak wyglądają nagrania czołówki, pojawiły się na Tik Toku serialu.

Nagrania do nowej czołówki 'M jak miłość' Fot. TikTok/ mjakmilosc.officia

Miłosny trójkąt będzie trwał więc w najlepsze, a Łukasz i Argasiński nadal będą skakali sobie do gardeł.

Mogłoby się wydawać, że Łukasz pogodził się z faktem, że Patrycja go kompletnie odtrąciła. Ale jednak, kurczę, coś nie powala mu zapomnieć - powiedział Józefowicz w "Kulisach M jak miłość".

"M jak miłość". Co u Izy i Marcina?

Fami mogą być też spokojni o innych bohaterów. Z nowej czołówki wynika, że po kryzysie w małżeństwie Marcina (Mikołaj RoznerskI) i Izy (Adriana Kalska) nie będzie ani śladu. Teraz zakochani będą tworzyli idealną i szczęśliwą rodzinę. Oznacza to również, że plotki o odejściu aktorki, która dostała rolę w serialu "Papiery na szczęście" również nie są prawdziwe.