Do tego osobliwego incydentu doszło podczas wieczornej emisji prognozy pogody w lokalnej stacji telewizyjnej KREM 2 w Waszyngtonie. Za plecami nieświadomej niczego prezenterki oprócz map pogodowych wyświetlony został także fragment filmu pornograficznego. Co dziwniejsze, nikt z osób pracujących przy programie nie zareagował na tę sytuację przez około dziesięć sekund. A dla programu nadawanego na żywo wpadka trwająca tyle czasu to wyjątkowo długo.

Stacja wyemitowała prognozę pogody z filmem dla dorosłych

Sytuacja ta miała miejsce w niedzielę 17 października o godzinie 18 lokalnego czasu, a zniesmaczeni widzowie zaczęli dzwonić na policję, aby zgłosić incydent. Jak informuje lokalny serwis The Spokesman-Review, sprawę bada specjalna jednostka i ma ustalić, czy ma ona charakter kryminalny i czy ktoś celowo zdecydował się pokazać pornografię w ogólnodostępnej telewizji.

Stacja KREM 2 wystosowała oficjalne przeprosiny do widzów w programie wyemitowanym tego samego dnia o godzinie 23. Co ciekawe, w żaden sposób nie odniosła się do tego, dlaczego ani w jaki sposób taka sytuacja w ogóle miała miejsce. Jak podaje The Spokesman-Review, Anna Bentley, szefowa do spraw komunikacji TEGNA, do której należy KREM 2, wysłała także oficjalnego maila:

Pracownicy KREM 2 przepraszają za to, co wydarzyło się dziś o godzinie 18 podczas wiadomości. W pierwszej części programu wyemitowano nieodpowiedni film. Pracujemy nad tym, aby nic takiego się nie powtórzyło - napisała Bentley.

Niestety, same przeprosiny w tej sytuacji mogą nie wystarczyć. Stacja może otrzymać ogromną karę finansową od FCC, czyli Federalnej Komisji Łączności, która jest amerykańską agencją regulującą zasady wykorzystania telewizji.