Więcej na temat "Hotelu Paradise" i innych miłosnych programów znajdziesz na stronie Gazeta.pl

REKLAMA

Kara i Marcin, dobrze znani widzom programu "Hotel Paradise" korzystają ze swojej popularności w sieci. Ich instagramowe konta obserwują tysiące osób. Ostatnio była uczestniczka miłosnego show dodała zdjęcie, które wywołało spore zamieszanie. Zamieściła kadr z kościoła, na którym ona i Marcin pozują w pocałunku. Ona ma na sobie białą suknię, a on garnitur. Wszystko wskazuje na to, że jest to ślubne zdjęcie. Pod nim pojawiło się mnóstwo komentarzy z gratulacjami. Jednak okazuje się, że to nie do końca prawda.

Te gwiazdy ukrywały ciążę przed mediami. Sarsa ujawniła się dopiero, gdy urodziła

"Hotel Paradise". Kara i Marcin na ślubnym zdjęciu. Posypały się gratulacje

Kara w poście zawarła kilka czułych słów w kierunku ukochanego.

Cieszę się, że cię poznałam. Gdybym nie pojechała do programu, to pewnie nawet nie wpadlibyśmy na siebie na ulicy. Jesteśmy bardzo do siebie podobni - napisała Kara tajemniczo.

Romantyczne ujęcie pary natychmiast uruchomiło falę reakcji wśród internautów. Część z nich była przekonana, że Kara i Marcin wzięli ślub. Pojawiły się nawet życzenia powiększenia rodziny.

Czy mi się wydaje, czy oni wzięli ślub?

Życzę wam dużo szczęścia i miłości, mam nadzieję że zostajecie rodzicami.

Mało kto na was stawiał, a tu proszę... Prawdziwa miłość - napisali fani pod postem.

Ale bardziej wnikliwi obserwatorzy, którzy bacznie śledzą poczynania Kary i Marcina na Instagramie, zwrócili uwagę, że żadnego ślubu nie było, a ujęcie pochodzi z sesji zdjęciowej. Jak do tej pory fani nie otrzymali odpowiedzi od żadnej ze stron. Zakochani nie zaprzeczyli ani nie potwierdzili tych rewelacji. Wygląda na to, że chcieli nieco podgrzać atmosferę i swoje zasięgi w mediach społecznościowych.

"Hotel Paradise". El Dursi odczytała karteczkę od Wiktorii. Aż ją zatkało

Kara i Marcin to para, która w poprzedniej edycji "Hotelu Paradise" wywołała sporo krytyki. Kiedy uczestniczka pojawiła się w programie, od razu zwróciła na siebie uwagę mężczyzny. Marcin zostawił dla niej zaangażowaną i przekonaną o jego uczuciu Nathalię, czym bardzo zraził do siebie widzów. Jednak po przygodzie na Zanzibarze oboje kontynuowali swój związek, zamieszkali razem i zgromadzili na Instagramie duże grono fanów. Co jakiś czas pokazują swoją sielankę na pełnych romantyzmu kadrach.