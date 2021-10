Więcej informacji o programach, filmach i serialach znajdziecie na stronie Gazeta.pl

Serial "BrzydUla" na długie lata zniknął z anteny, co dla wielu fanów tej produkcji było ciosem. Aktorzy często mierzyli się z pytaniami, czy kiedykolwiek pojawią się nowe odcinki. I doczekali się. Ubiegłej jesieni wyemitowano odcinki drugiego sezonu serialu. Okazuje się, że nadal budzi on ogromne zainteresowanie widzów. Produkcja dba o to, by szybko się nie znudzili wątkami, dlatego od czasu do czasu na ekranie pojawiają się nowi bohaterowie. Wkrótce zobaczymy kolejną postać. Co o niej wiemy?

"BrzydUla". W serialu pojawi się nowa postać

W 189. odcinku pojawi się Natalia, która może mieć wpływ nie tylko na relację Uli i Marka, ale także Marka i Sebastiana. Panowie poznają ją podczas wypadu dla singli. Dziewczyna wpadnie w oko Sebastianowi, niestety bez wzajemności. Natalia zwróci uwagę na... Marka. Jaka jest Natalia? Trochę nieśmiała, gapowata i urocza - zupełne przeciwieństwo Violetty, ale za to bardzo w stylu dawnej Uli Cieplak. Myślicie, że ma szansę namieszać?

Natalię zagra Agata Turkot, którą widzowie mogą kojarzyć. Zagrała w dwóch serialu TVN-u: "Na noże" oraz "Motyw". Może też pochwalić się rolą w "Weselu" Wojciecha Smarzowskiego.

"BrzydUla" 2. Kiedy i gdzie oglądać?

"BrzydUlę" można oglądać o godzinie 20:00 na antenie TVN7. Serial jest emitowany od poniedziałku do czwartku. Wszystkie premierowe epizody można oglądać również na platformie Player.pl.

Zdjęcia nowej bohaterki na planie "BrzydUli" znajdziecie w naszej galerii.

