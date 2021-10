Więcej na temat programów typu reality show znajdziesz na stronie Gazeta.pl

Czwarta edycja "Hotelu Paradise" trwa w najlepsze, a emocje nie opadają. Produkcja dba o to, by nie było nudno. Ostatnio przez przegraną swojego partnera w konkursie, program opuściła Klaudia Launo, a fani odetchnęli z ulgą, gdyż uczestniczka nie zyskała zbyt wielu sympatyków. Jednak jej miejsce szybko zajęła nowa kobieta. Do hotelu weszła 27-letnia Inga, która wywołała zamieszanie, zwłaszcza wśród mężczyzn. Piękna blondynka nie zawsze jednak prezentowała się tak, jak na ekranach telewizorów. Kilka lat temu była brunetką.

"Hotel Paradise". Inga przeszła metamorfozę. Od niedawna jest blondynką

Inga po wejściu do programu weszła w parę z Łukaszem. Od razu spodobała się kilku panom. Uczestniczka mieszka w Gdańsku, gdzie pracuje w laboratorium. Jest także cheerlederką. Wraz ze swoją grupą występuje na dużych wydarzeniach sportowych, w tym meczach koszykówki i gali mistrzów sportu. Uwielbia podróże i był to jeden z powodów, dla którego chciała wziąć udział w "Hotelu Paradise", nagrywanego na słonecznym Zanzibarze. Uczestniczka ma za sobą także sesję do magazynu dla mężczyzn. Jednak nie zawsze wyglądała tak, jak obecnie.

Na jej koncie na Facebooku jest mnóstwo zdjęć sprzed kilku lat, na których widać, że była brunetką. Nosiła brązowe, a następnie niemal czarne włosy. Tuż po 20. roku życia miała także delikatniejszą urodę. W jej nowym wyglądzie widać ingerencję medycyny estetycznej i powiększenie ust. Dwa lata temu zmieniła diametralnie kolor włosów i została jasną blondynką. Dawne zdjęcia Ingi możecie zobaczyć w naszej galerii na górze strony.

