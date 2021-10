Interesują cię reality show? Więcej na temat programów randkowych znajdziesz na stronie Gazeta.pl

REKLAMA

W "Hotelu Paradise" zaszło ostatnio wiele zamieszania. Emocje wzbudziło opuszczenie programu przez Launo, a także pojawienie się nowej uczestniczki. Reality show wciąż trwa, a uczestnicy dostają coraz to nowe zadania do wykonania. Jednym z ostatnich było m.in. podzielenie się najskrytszymi marzeniami. Tego Klaudia El Dursi się nie spodziewała, ponieważ wyszło na jaw, że ktoś chętnie zająłby jej miejsce.

"Nastoletnie matki". Amber odsłoniła kulisy show, a Farrah stała się królową programów

"Hotel Paradise". Klaudia El Dursi odczytała karteczkę uczestniczki, a tam... szok

W ostatnim odcinku "Hotelu Paradise" uczestnicy otrzymali zadanie, które pozwoliło im się lepiej poznać. Był to głównie test dla panów, by zobaczyć, jak dobrze znają dziewczyny, z którymi są w parze. Odpowiadali na pytania, pisząc odpowiedzi na kartkach. Miłosz otrzymał polecenie, by zgadnąć, co jest największym marzeniem Wiktorii. Odpowiedział, że chodzi o zwiedzenie USA, jednak nie miał racji. Klaudia El Dursi była w szoku, kiedy odczytała z karteczki pragnienie uczestniczki. Okazało się, że Wiktoria chciałaby... zostać prowadzącą "Hotelu Paradise". To wyznanie rozbawiło resztę grupy, ale nie samą prowadzącą.

A... Może jej się to nie udać - skwitowała Klaudia El Dursi.

Sytuację jak zwykle podsumował żartobliwie lektor programu.

No wiesz... Zawsze może zostać lektorem i dopiero wtedy będziesz miała przewalone - skomentował.

"Rolnik szuka żony". Sekrety "pałacu Stanisława". Kiedyś był ruiną

To już czwarta edycja "Hotelu Paradise", która rozgrywa się na gorącym Zanzibarze. Klaudia El Dursi jest prowadzącą od początku programu. Myślicie, że powinna czuć się zagrożona?

Zobacz też: "Hotel Paradise". Pan Lektor to jedna z największych gwiazd programu. Kim jest? "Zdekonspirowała" go gwiazda stacji