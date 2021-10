Więcej artykułów na temat popularnych seriali przeczytasz na Gazeta.pl

W niecały miesiąc południowokoreańska produkcja stała się największym hitem platformy Netflix. W Polsce fenomen "Squid Game" jest na tyle duży, że postanowiono zorganizować pierwsze w naszym kraju, transmitowane na żywo, rozgrywki inspirowane serialem.

W Polsce odbędzie się turniej inspirowany serialem "Squid Game"

Turniej będzie nosił nazwę "Squid Fame" i ma się odbyć 30 kwietnia 2022 roku. Rozgrywki będą transmitowane online, a zmagania uczestników będzie można oglądać na żywo. Organizatorzy zapowiadają, że będzie to wydarzenie pełne emocji, rywalizacji oraz frapujących łamigłówek intelektualnych, zręcznościowych oraz sportowych. O wyborze uczestników zadecydują internauci poprzez głosowanie online za pomocą specjalnej aplikacji. Do wygrania jest nieco ponad 30 mln wonów, czyli ok. 100 tys. złotych.

W serwisie zrzutka.pl została zorganizowana zbiórka, której celem jest, zebranie pieniędzy na nagrodę dla zwycięży oraz na organizację turnieju. Do gry może zgłosić się każdy, kto weźmie udział w zbiórce. Celem zbiórki jest zebranie 333 tys. złotych, które mają być przeznaczone na główną wygraną oraz organizację turnieju.

Organizatorzy wydarzenia podkreślają, że turniej będzie pozbawiony aktów przemocy i nierównego traktowania uczestników. Rozgrywki są jedynie inspirowane serialem.

Turniej będzie pozbawiony jakiejkolwiek formy przemocy i niewłaściwego traktowania uczestników, które były inscenizowane w serialu. W turnieju liczy się przede wszystkim zdrowa rywalizacja i dobra zabawa - napisali organizatorzy.

Do rozpoczęcia turnieju "Squid Fame" pozostało jeszcze kilka miesięcy. Od początku zbiorki, czyli od 18 października zebrano 421 złotych.

Nie tylko w Polsce fani oszaleli na punkcie "Squid Game". W "Kalmara" gra się też w Hiszpanii czy Arabii Saudyjskiej

W Vigo, miasteczku w północno-zachodniej części Hiszpanii zostanie rozegrana "gra w kalmara", która ma nawiązywać do "Squid Game". Będzie nieco brutalnie, bo uczestnicy mają być eliminowani poprzez strzał z broni. Organizatorzy, spółka Humor Amarillo zastrzegają jednak, że będzie to wystrzał z broni do paintballa, a pociski zostaną wypełnione farbą. Gracze będą podzieleni na 20-osobowe zespoły, w których zmierzą się w konkurencjach znanych z serialu. Pierwsze zawody rozpoczną się w Vigo już 29 października.

Jedno z Koreańskich Centrów Kultury w Abu Zabi również postanowiło zorganizować "Squid Game" na żywo. W grze będą brać grupy 15-osobowe. Pracownicy będą ubrani w kombinezony przypominające te z serialu. Nie ma jednak wygranych ani ryzyka bycia postrzelonym.

Na podobny pomysł wpadł jeden z południowokoreańskich hoteli - St. John's w Gangneung. Do wygrania jest 4180 dolarów amerykańskich, czyli ok. 16,5 tys. złotych. Chętni muszą zarezerwować specjalny bilet, aby wziąć udział w wydarzeniu. Dokładne wytyczne nie są jeszcze znane, ale jedno jest pewne - wszystkie wejściówki już się wyprzedały.

Chęć zorganizowania imprezy w stylu "Squid Game" wyraził także popularny influencer - MrBeast. Na TikToku ogłosił, że jeśli jego film zgromadzi 10 mln polubień, sam sfinansuje całą zabawę. Obecnie film ma 15 mln lajków. Czas pokaże, czy influencer dotrzyma słowa.

Warto również dodać, że popularność serialu może mieć negatywne skutki. W ostatnim czasie pojawiły się doniesienia, że w Wielkiej Brytanii i Belgii uczniowie podczas zabaw na boisku zaczęli naśladować zachowanie bohaterów serialu. Dzieci udawały, że strzelają do rówieśników. Nauczyciele zaapelowali, aby rodzice nie wyrażali zgody na oglądanie koreańskiej produkcji.

Pracownicy szkoły zaznaczyli również, że takie "zabawy" prowadzą do konfliktów w grupie rówieśników. Podkreślili także, że "Squid Game" w żadnym razie nie jest produkcją odpowiednią dla dzieci w wieku szkolnym.

Potrzebujesz pomocy psychologicznej? Nie wahaj się po nią zwrócić. Poniżej lista z numerami telefonów, pod które mogą dzwonić osoby chcące uzyskać pomoc (przytaczamy ją za biurem RPO):

800 220 280 telefon zaufania Fundacji Znajdź Pomoc (od poniedziałku do piątku w godzinach 17.00-20.00) dla osób w kryzysie psychicznym związanym z pandemią koronawirusa;

800 100 102 infolinia wsparcia psychologicznego uruchomiona przez Wojska Obrony Terytorialnej (7 dni w tygodniu, w godzinach 8:00-20:00, bezpłatna);

22 230 22 07 linia wsparcia psychologicznego prowadzona przez Polski Czerwony Krzyż (codziennie w godzinach 10.00-22.00) - pracownicy świadczą pierwszą pomoc psychologiczną poprzez rozmowę i działania psychoedukacyjne;

116 111 - Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży, kontakt pod bezpłatnym numerem telefonu 116 111. Swój problem możesz też opisać w wiadomości;

510 260 554 lub 517 360 159 linia wsparcia Mokotowskiego Centrum Zdrowia Psychicznego prowadzona przez Instytut Psychiatrii i Neurologii (od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00).