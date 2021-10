Więcej artykułów na temat popularnych programów telewizyjnych przeczytasz na Gazeta.pl

Piotr Lato stał się popularny w 2001 roku, gdy wszedł do domu Wielkiego Brata jako jeden z uczestników pierwszej edycji "Big Brothera". Niestety ze względu na złamanie regulaminu musiał opuścić program. Po ponad dwóch dekadach mężczyzna przypomniał o sobie polskiej publiczności, ale w zupełnie innej odsłonie. Wraz z ukochaną próbują sił w popularnym show muzycznym.

Od "Big Brothera" do "The Voice of Poland"

Piotr Lato od zawsze pasjonował się muzyką i miał w sobie duszę artysty. Od najmłodszych lat uczył się śpiewu oraz pobierał lekcje gry na pianinie. Mężczyzna cztery lata po zakończeniu "Big Brothera" wziął udział w czwartej edycji "Idola", pomimo tego, że zaszedł w programie daleko i marzył o karierze muzycznej, słuch po nim zaginął i nie kontynuował przygody ze światem show-biznesu.

Lato w 2011 roku postanowił wystąpić w pierwszej edycji "The Voice of Poland". Niestety żaden z jurorów nie wybrał go do swojej drużyny. Plusem udziału w castingu było poznanie obecnej partnerki Karoliny Charko, która zaszła w muzycznym show do ćwierćfinału. Para podjęła decyzję, że ponownie spróbuje sił w programie. Jako duet występują w 12 edycji "The Voice of Poland". Ich trenerem jest Marek Piekarczyk. Po wygranej bitwie z Jakubem Zajączkowskim i Wiolettą Wojszwiłło przeszli do kolejnego etapu. Ich występ wyemitowany na antenie TVP2 16 października zachwycił widzów.

Fani pomogli spełnić największe marzenie Piotra Lato

W maju 2021 roku Piotr ukończył pierwszą płytę. Krążek zatytułowany jest "Dust Bowl Desert Night Fantasies". Znalazły się na nim utwory w języku polskim i angielskim. Piotr nie ukrywał, że wydanie debiutanckiego albumu było możliwe tylko dzięki fanom, którzy wpłacali na ten cel pieniądze poprzez platformę crowdfundingową.