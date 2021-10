Rok 1978. W laboratorium Instytutu Fuzji Termonuklearnej w Warszawie zespół generała Grzegorza Giedrowicza i profesor Teresy Titko przeprowadza udany eksperyment fuzji termojądrowej. Generał Giedrowicz natychmiast dzwoni do pierwszego sekretarza KC PZPR Edwarda Gierka, który liczy na to, że fuzja otworzy mu drogę do stworzenia bomby neutronowej. Gierek i premier Jaroszewicz zapraszają autorów eksperymentu na naradę. Profesor Titko jest w szoku, gdy dowiaduje się o militarnych planach związanych z fuzją.

'Pajęczyna' Materiały prasowe

Rok 2010. Kornelia Titko, młodsza córka Teresy, otrzymuje list od tajemniczego mężczyzny zaadresowany do jej nieżyjącej matki. Jego treść budzi uśpioną przeszłość i stawia nowe pytania dotyczące wydarzeń, które zniszczyły jej dzieciństwo: przedwczesnej śmierci matki i siostry Jagody, pieśniarki o antykomunistycznych poglądach. Autor listu podejmuje próbę samobójczą. Kiedy odzyskuje przytomność, jest przekonany, że obudził się w 1978 roku i przedstawia się jako Stanisław Wanio, leśniczy ze Świętoszyna, miasteczka, w którym zginęła Jagoda.

We wspomnieniach leśniczego ożywa przeszłość: oficerowie kontrwywiadu kapitan Ewa Wolańska i porucznik Tadeusz Mróz jadą do Świętoszyna, żeby przygotować teren pod pierwszą próbę nuklearną. Wraz z nim na zamknięty teren przybywają na inspekcję wojewoda Węgrowski i sekretarz partii Waligóra. Na miejsce dociera również grupa młodzieży, a wśród nich syn wojewody i Jagoda.

'Pajęczyna' Materiały prasowe

W rolach głównych odnosząca sukcesy za granicą Joanna Kulig oraz Hubert Miłkowski, który zachwycił podczas festiwalu w Gdyni. Aktor wcielił się w postać Marcina. Jego bohater to 19-letni syn Kornelii i wnuk Teresy Titko. Mieszka z matką, utrzymując okazjonalny kontakt z ojcem. Poszedł w ślady swojej babci – podobnie jak ona chce zostać fizykiem. W wolnym czasie wydobywa mało popularne jeszcze w 2010 roku bitcoiny, licząc, że obracanie kryptowalutą przyniesie mu upragniony sukces oraz pieniądze. Ale jak na razie jego domowe centrum zarządzania mieści się w piwnicy i przynosi Korneli jedynie niebotyczne rachunki za prąd. Mądry i rezolutny nastolatek jest nieocenionym wsparciem dla matki, zwłaszcza "detektywistycznym". Zaniedbując studia oraz relację z własną dziewczyną, odnajduje osoby i zdobywa adresy pomocne w śledztwie Kornelii. Dodatkowo, korzystając ze swojej wiedzy, analizuje stare zapiski babki, próbując również w nich znaleźć odpowiedzi na nurtujące wszystkich pytania. To właśnie Marcin jest tym, który odkrywa tajemnicę Teresy…

