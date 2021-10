Nie przegap premier seriali, sprawdzaj stronę główną Gazeta.pl

W 2018 roku na Netflix trafiła pierwsza część ekranizacji trzytomowej serii "Do wszystkich chłopców, których kochałam" autorstwa Jenny Han. Druga miała premierę w 2019 roku, a w 2021 roku poznaliśmy finał historii związku Lary Jean i Petera. I choć wielu fanów serii miało nadzieję, że Netflix zdecyduje się kontynuować serię i stworzy kolejny film, platforma poszła w innym kierunku. Swój własny serial dostała siostra Lary Jean, Kitty. Jak poinformował serwis Deadline, Netflix zamówił już dziesięcioodcinkowy pierwszy sezon produkcji, która ma nosić tytuł "XO, Kitty".

"Do wszystkich chłopców, których kochałam" dostał spin-off "XO, Kitty"

W "XO, Kitty", nastoletnia swatka Kitty Song Covey, która pomogła swojej siostrze znaleźć chłopaka, myśli, że wie wszystko o miłości. Ale kiedy przejedzie przez pół świata, aby ponownie spotkać się ze swoim chłopakiem, wkrótce zorientuje się, że związki są o wiele bardziej skomplikowane, gdy w grę wchodzą osobiste problemy. W roli głównej ponownie zobaczymy aktorkę, która dotychczas wcielała się w rolę Kitty, Annę Cathcart.

Chociaż rola Kitty Covey zdecydowanie przyniosła jej największą rozpoznawalność, Cathart, mimo młodego wieku ma już na koncie sporo występów przed kamerą. Grała w serialu "Odd Squad", a także w kilku filmach Disney Channel m.in. "Następcy 2" czy "Spin". Jak na razie nie jest znana premiera "XO, Kitty", nie wiadomo także, która część aktorów z "Do wszystkich chłopców, których kochałam" powróci do produkcji. Serwis Deadline informuje natomiast, że odcinki produkcji mają liczyć po 30 minut, a Jenny Han jest jedną z twórczyń produkcji - odpowiada za scenariusz. "XO, Kitty" to pierwszy serial Netfliksa, który jest inspirowany pełnometrażowym filmem stworzonym przez platformę.