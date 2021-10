Więcej informacji o "Milionerach" i innych programach rozrywkowych przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

REKLAMA

Prowadzący teleturniej "Milionerzy" na antenie TVN Hubert Urbański po raz kolejny miał okazję zadać ciekawe pytania graczom, którzy chcą wyjść ze studia z okrągłą kwotą. Jej wysokość zależy od tego, na ile pytań uda się odpowiedzieć. Tym razem naprzeciwko Huberta Urbańskiego zasiadł młody prawnik Michał. Jak mu poszło?

Zobacz wideo Przedpremierowy fragment "Mam talent!"

Oprah Winfrey nie miała czego jeść, a Dolly Parton mieszkała w leśnej ruderze

"Milionerzy". Bywa mylony z jenotem

A: baribal

B: kojot

C: szop pracz

D: bielik amerykański

Gracz zaznaczył odpowiedź B. Niestety to nie był dobry pomysł.

Milionerzy". Prawidłowa odpowiedź na pytanie o jenota

Jenot azjatycki inaczej kunopies to gatunek drapieżnego ssaka należącego do rodziny psowatych. Co ciekawe nazywany jest też szopem azjatyckim.

Prawidłowa odpowiedź na pytanie "Bywa mylony z jenotem" to szop pracz.

"Milionerzy". Ciekawe pytania z innych odcinków

Choć "Milionerzy" królują w ramówce TVN-u już od lat, teleturniej cały czas zaskakuje. Niedawno padło pytanie o szczepionkę mikoryzową. Jednymi z ciekawszych pytań w jesiennej edycji show byłe te zadane graczowi, który zdobył upragniony milion. Musiał on zmierzyć się z wiedzą na temat choroby pasożytniczej o nazwie telazjoza oraz znać powiedzenie Alberta Einsteina. Pytanie warte milion złotych dotyczyło daty rozpoczęcia drugiego tysiąclecia.

Dostawał mięso spod lady, potem wyleciał z pracy. W pośredniaku, kiosku Ruchu - był legendą

Czy poradzilibyście sobie z pytaniem o jenocie?