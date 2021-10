Więcej na temat programów rozrywkowych przeczytacie na stronie głównej Gazeta.pl.

"Prince Charming" to nowy program, który od 12 października można oglądać w serwisie Player. W hiszpańskiej willi zamieszkali Jacek Jelonek oraz kilkunastu wolnych singli. To spośród nich bohater ma szansę na wybranie tego jednego, wymarzonego. Niedawno zapowiedziano, że do show prowadzonego przez Agnieszkę "Aggie" Lal wejdzie dwóch nowych uczestników. Wiemy, kim oni są.

Zobacz wideo „Prince Charming". Marek Misztal wychowywał się bez mamy. Trafiła do więzienia: Cały czas mamy kontakt

Paweł Tuczyński w "Prince Charming"

Paweł Tuczyński to 34-latek mieszkający w Zielonej Górze. Tam też prowadzi dwa salony fryzjerskie. Z ostatnim partnerem łączył go dziewięcioletni związek. Program "Prince Charming" ma być dla niego okazją na poznanie wielkiej miłości, w co wierzy. Jest mężczyzną lubiącym dużo mówić. Chciałby znaleźć ukochanego, który nie tylko będzie cierpliwie go słuchał, lecz także okazywał mu wsparcie i zostanie jego najlepszym przyjacielem.

Paweł Tuczyński, 'Prince Charming' fot. Piotr Filutowski/TVN/Jake Vision

Tomek Kamiński w "Prince Charming"

Tomek Kamiński jest w tym samym wieku co Paweł Tuczyński. Mieszka w Katowicach i od 17 lat zajmuje się fryzjerstwem, które jest jego największą pasją. W "Prince Charming" będzie miał szansę się wykazać, ratując pozostałych mieszkańców hiszpańskiej willi, którzy będą prosili go o pomoc. Uważa siebie za spokojnego i roztropnego mężczyznę lubiącego przemyśleć konkretną sytuację. Od dwóch lat singiel. Miłość ma dla niego najważniejsze znaczenie. Stąd też decyzja, by pojawić się w formacie.

Tomek Kamiński, 'Prince Charming' fot. Piotr Filutowski/TVN/Jake Vision

Nowy odcinek "Prince Charming" będzie można obejrzeć w serwisie Player już w najbliższy wtorek 19 października po godzinie 9:00.

