Twórcy produkcji zdecydowanie się nie pomylili. Trzeci sezon "You", który miał premierę 15 października 2021, błyskawicznie poszybował na drugie miejsce najpopularniejszych produkcji platformy. Niewykluczone, że dotarłby na sam szczyt, jednak tutaj cały czas króluje niepokonane "Squid Game". Historia Joego jednak na tym się nie zakończy, co więcej, fani serialu mogą liczyć na kilka mocnych wstrząsów i sporych zmian.

"You". Sezon 4. oficjalnie potwierdzony. Co już wiadomo?

W finale trzeciego sezonu Joe żegna się z Madre Linda i rozpoczyna nowe życie w Paryżu. Tym razem planuje znaleźć szczęście u boku Marienne. Jedna z twórczyń serialu, Sera Gamble, w wywiadzie dla TVLine potwierdziła, że w czwartym sezonie mamy zobaczyć losy Joego w stolicy Francji:

Byłabym bardzo podekscytowana, gdybyśmy zrobili europejski sezon. Jedno z pytań, które zawsze zadajemy w tym serialu, brzmi: Do jakiej puli uprzywilejowanych dupków chcemy wrzucić Joego w następnej kolejności? A na całym świecie jest wiele takich miejsc, jeśli tylko opuścisz granice Stanów Zjednoczonych - powiedziała showrunnerka.

Gamble jest również zdania, że w nadchodzących odcinkach Joe ma rzeczywiście szansę naprawdę ułożyć sobie życie. Zdaniem twórczyni "You" on i Marianne bardzo do siebie pasują i rozumieją swoje problemy ze względu na to, że wywodzą się z podobnych rodzin i mają za sobą podobne doświadczenia.

Wiadomo także, że autorka serii powieści, na których oparty jest serial, Caroline Kepnes, rozpoczęła już prace nad czwartym tomem. Data premiery czwartego sezonu "You" na Netfliksie nie jest jeszcze znana, jednak biorąc pod uwagę dotychczasowe odstępy między sezonami, nowych odcinków możemy spodziewać się już w 2022 roku. Co równie ważne, Netflix jak na razie nie poinformował, aby czwarty sezon miał być ostatnim. Niewykluczone więc, że doczekamy się także piątej odsłony produkcji.