W programie "Rolnik szuka żony" zabieganie o bohaterów nabiera tempa. W najnowszym odcinku dało się to zauważyć w gospodarstwie Krzysztofa, w którym goszczą trzy panie. Rolnik zachęcony przez jedną kandydatkę zrobił coś nieoczekiwanego - wszedł jej do łóżka podczas porannej pobudki. Inne uczestniczki nie spodziewały się takiego gestu.

"Rolnik szuka żony". Krzysztof zrobił śmiały gest. Wszedł do łóżka Kasi

Krzysztof chciał zabrać swoje kandydatki do pracy w gospodarstwie, by zapoznały się z życiem na wsi. Zanim jednak do tego doszło uczestnik udał się do pokoi pań, aby je obudzić z samego rana. Jedyną, która jeszcze spała, była Kasia. Rolnik wtargnął do pokoju pod okiem kamer.

Wstawać! Dzień dobry, dzień się zaczyna, szósta rano, co to jest za leżenie? To jest wieś - powiedział Krzysztof po wejściu do pokoju Kasi.

Reakcja uczestniczki była dość zaskakująca.

Przytul się do mnie, a nie "wstawaj!" - odparła Kasia.

Rolnik nie myśląc zbyt długo, od razu wszedł do łóżka i przytulił kandydatkę do serca.

Ani chwili namysłu nie było tylko wdarłem pod tę kołdrę. Kasia jest bardzo fajna - powiedział później przed kamerami.

Kasia przyznała potem, że nie spodziewała się takiej pobudki. Przestraszyła się reakcji telewidzów, ale stwierdziła, że cała sytuacja była zabawna.

Ostentacyjnie weszło się niektórym. Powiedziałam, że zamiast mnie budzić i krzyczeć, powinien wejść i przytulić. I się nie spodziewałam, bo wszedł i tak zrobił. Ja mam z tyłu głowy zaraz ten hejt pt. "faceta zaprosiła". Ale było śmiesznie po prostu - powiedziała uczestniczka.

Kiedy pozostałe dwie panie usłyszały, co zaszło, miały nietęgie miny. Jednak to Bogusia jak na razie jest najbliżej Krzysztofa. Mają za sobą romantyczny spacer, na który udali się tylko we dwoje pod osłoną nocy. Macie swoją faworytkę?