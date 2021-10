Więcej o "Hotelu Paradise" znajdziecie na Gazeta.pl

Oha była jedną z najbardziej kontrowersyjnych postaci w czwartej edycji programu "Hotel Paradise". Kiedy pojawiła się na Zanzibarze, została ciepło przyjęta przez pozostałych uczestników, tym bardziej, że już wcześniej znała się z Przemkiem. Szybko wtopiła się w towarzystwo, które było wrogo nastawione i planowało pozbyć się z programu Wiktorii. Los chciał, że Oha odpadła, a Wika dostała drugą szansę od produkcji i wciąż jest na Zanzibarze.

Przed ostatnim rajskim rozdaniem doszło do nieoczekiwanej zamiany par, w efekcie czego zagrożone były Oha i Nana. Obie panie stanęły za Przemkiem, ale on mógł wybrać tylko jedną z nich. Uczestnik "posłuchał intuicji", wybrał Nanę, a Ohę odesłał do domu. Nie jest tajemnicą, że widzowie od dłuższego czasu krytykowali zachowanie uczestniczki, dlatego nie ubolewali nad takim rozwiązaniem.

Wśród osób, które na Instagramie dały wyraz aprobaty dla decyzji Przemka, znalazł się Krzysztof z trzeciej edycji programu "Hotel Paradise".

Oha załamana, że kumpel jej nie uratował. Oha, przecież ty nie miałaś tutaj żadnego partnera, po prostu nie pasujesz do tej grupy, papa - powiedział na InstaStories.

To nie pierwszy raz, gdy Krzysztof wbił szpilę uczestniczce. Wcześniej zrobił to przy okazji odcinka, w którym Oha nazwała Sarę "brzydką".

Najpiękniejsza Oha rzekła: "Brzydka jest". Serio? Naprawdę? Kobieto, ty masz takie mniemanie o sobie. Co ty sobą reprezentujesz? Dno i dwa metry mułu - mówił Krzysztof.

Myślicie, że Oha powiedziała już ostatnie słowo w programie, a może chcielibyście zobaczyć ją jeszcze w "Hotelu Paradise"?