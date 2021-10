Więcej o programie przeczytacie na stronie głównej Gazeta.pl

Jeden z uczestników dziesiątej edycji show TVN "Top Model", Arkadiusz Pydych, opublikował w relacji na Instagramie ciekawą wiadomość. Był to list, który zostawiła Wiktoria, odchodząc z programu. Sprawdźcie, co napisała.

"Top Model". Wiktoria zostawiła pożegnalny list

Wiktoria Pawliszewska opuściła dom modelek po szóstym odcinku show TVN "Top Model". Uczestniczka dobrze sobie radziła w programie. Była jedną z bardziej lubianych osób w show, jednak po sesji tanecznej z brokatowymi proszkami holi, w której wypadła świetnie, jurorzy wytypowali ją do odejścia, dając szansę Oldze.

Wiktoria nie mogła bezpośrednio pożegnać się z pozostałymi uczestnikami. Zostawiła im na stole w domu modeli napisany naprędce list, co widzieliśmy w ostatnich minutach odcinka. Dla każdego miała jakieś miłe słowo na zakończenie wspólnej przygody.

Sophia, jesteś silna babka, nie zmieniaj się. Julia, dokonasz wielkich rzeczy w modelingu, nie wątp w to. Ola: O matko, jaka ty jesteś piękna, trzymam za ciebie kciuki. Werka, zostań taka kochana, jak jesteś! Będę śledzić twoje postępy.

Nie zapomniała też podnieść na duchu chłopaków i życzyć im sukcesów.

Łukasz bądź sobą, bo taki jesteś najlepszy, koniecznie się jeszcze widzimy. Mikołaj, filozofie, ty zrobisz mega karierę. Adam, wszyscy sądzą, ja to wiem! Arek - ja się będę zawsze cieszyć z twoich sukcesów.

Pamiętając to, co stało się w ostatnim odcinku, napisała też kilka ciepłych słów do Kacpra.

Kacper - widzę jak nad sobą pracujesz, dawaj tak dalej.

W czasie sesji tanecznej Kacper pozował przed obiektywem razem z Olgą. Doszło między nimi do pewnych tarć. Jak się później okazało, dziewczyna w okropny sposób zrzuciła winę za niepowodzenie właśnie na niego. Co gorsza, zrobiła to przed jurorami i poniżyła Kacpra. Dlatego Wiktoria zwróciła się także do niej.

Olga - dzisiaj to dzisiaj, jutro jest nowy dzień. Bycie dobrym się opłaca, pamiętaj!

To były chyba najmniej przyjazne słowa, a jednak z klasą. Co sądzicie o liście Wiktorii?