Bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w popkulturze, sprawdzaj stronę główną Gazeta.pl

REKLAMA

Za nami Przesłuchania w ciemno, co oznacza, że wszyscy trenerzy skompletowali już swoje drużyny. Dla uczestników "The Voice of Poland" zaczyna się teraz prawdziwa walka - podczas etapu Bitew wokaliści będą rywalizować między sobą w wybranych przez trenerów duetach. Po ich występie trener wskaże, kto przechodzi do kolejnego etapu, a kto odpada lub - jeśli na kradzież zdecyduje się trener z innej drużyny - trafia na tzw. gorące krzesło.

Zobacz wideo Adam Zdrójkowski o odejściu z "The Voice of Poland"

Cleo nagrała wideo z "nieogarniętą twarzą". Zmyła makijaż, pozbyła się doczepów

Wpadka w "The Voice of Poland". Znamy wynik jednej z bitew

Odcinek Bitew zobaczymy już w sobotę 16 października, a przed jego emisją Telewizja Polska zamieściła w mediach społecznościowych jego zapowiedź. Ze zwiastuna wynika, że w drużynie Marka Piekarczyka w pojedynku staną Jakub Zajączkowski i Wioleta Wojszwiłło oraz Karolina Charko i Piotr Lato, Tomson i Baron dobrali w jedną z par Wiktora Dydułę i Julię Stolpe, u Sylwii Grzeszczak pojedynkować będą się Igor Kowalski i Jakub Nowak, natomiast w drużynie Justyny Steczkowskiej zmierzą się Martyna Budrynowicz i Wiktor Kowalski. I to właśnie wynik tej bitwy przypadkiem wyjawili twórcy programu.

Noemi z "Poranku kojota". Miała zrobić wielką karierę, teraz uczy angielskiego

Na zwiastunie odcinka można podejrzeć, że Wiktor siedzi na jednym z gorących krzeseł, co oznacza, że Martyna bezpiecznie przejdzie do kolejnego etapu. Na kradzież Kowalskiego zdecydują się natomiast Tomson i Baron, jednak nie oznacza to, że uczestnik ma pewne miejsce w programie - trenerzy nadal mają możliwość wymiany Wiktora na osobę z innej drużyny, która odpadła w swojej bitwie. Odcinek z kolejnego etapu "The Voice of Poland" zostanie wyemitowany w sobotę 15 października o godzinie 20:00. Po Bitwach przyjdzie czas na etap Nokautów, w których trenerzy wybiorą uczestników do odcinków na żywo.