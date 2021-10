Interesujesz się filmami? Więcej newsów znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

REKLAMA

Wyczekiwany zarówno przez fanów komiksów DC, jak i talentu aktorskiego Joaquina Phoenixa "Joker" z 2019 roku okazał się gigantycznym sukcesem. Znakomicie przyjęty przez widzów i krytyków film zdobył w sumie dziewięć nominacji i dwa Oscary, w tym pierwszą statuetkę dla Phoenixa. Z racji tego, że filmy o superbohaterach (a także ich arcywrogach) to często liczące wiele kontynuacji franczyzy, fani filmu już od jego premiery zastanawiali się, czy "Joker" doczeka się kolejnej części. Odtwórca głównej roli w jednym z wywiadów zdradził, co wie na ten temat.

Zobacz wideo Kto był najlepszym Jokerem?

Córka Owena Wilsona skończyła trzy lata i nigdy nie spotkała swojego taty

"Joker" 2 powstanie? Joaquin Phoenix skomentował plotki

W listopadzie 2021 roku na ekrany kin wejdzie najnowszy film z udziałem Phoenixa "C'mon C'mon". W ramach jego promocji aktor udzielił wywiadu serwisowi The Playlist, jednak dziennikarz nie omieszkał spytać go również o drugą część "Jokera". Zdobywca Oscara przyznał szczerze, że obecnie nie ma żadnych konkretnych informacji na ten temat, jednak jest otwarty na wcielenie się w tę rolę ponownie:

To ciekawy człowiek. Jest wiele rzeczy, które można zrobić z tą postacią. Można zgłębić ją jeszcze bardziej. Ale czy to się rzeczywiście wydarzy? Nie wiem - powiedział Phoenix w rozmowie z serwisem.

Stępień obrzucił błotem Dodę, teraz nie szczędził internautki. "Widzę masywną panią"

Przecieki na temat tego, że reżyser "Jokera", Todd Phillips, pracuje nad drugą częścią, pojawiły się już w maju 2021 roku. The Hollywood Reporter donosił wówczas, że prawnik reżysera ma pełne ręce roboty, bo jego klient podpisał właśnie umowę na sequel filmu. Warner Bros ani sam reżyser póki co nie odnieśli się w żaden sposób do tych pogłosek.