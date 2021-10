Nie jest tajemnicą, że widzowie czują się zawiedzeni obecną edycją "Hotelu Paradise". W tym sezonie więcej jest skandali i rywalizacji, niż miłosnych rozterek. Fani show są oburzeni postawą uczestników względem Wiktorii, która w wielkim stylu wróciła do programu. Jej powrót nie zachwycił Przemka, który nie zdobył się nawet na to, aby ją powitać. W komentarzach widzowie programu go nie oszczędzali i określili "fałszywcem". Dostało się też jednej uczestniczce.

"Hotel Paradise". Widzowie krytykują zachowanie Przemka

Wiktoria musiała zmierzyć się z wieloma wrogimi komentarzami ze strony reszty uczestników, których oskarżono nawet o stosowanie na niej przemocy emocjonalnej. Stacja TVN wydała oświadczenie, w którym zapewniła, że produkcja realizowana jest przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa i komfortu uczestników.

Skandaliczne zachowanie w nowym odcinku show po raz kolejny pokazał Przemek. Mężczyzna nie zaszczycił Wiki jakąkolwiek uwagą. Widzowie nie zostawili na nim suchej nitki. Zarzucili mu, że nie ma godności i nie wie, co wypada zrobić, a czego nie.

Reakcja Przemka... No cóż... zero klasy z jego strony!

Przemek non stop truje o moralności, a chodzi mu tylko o knucie jak dojść do finału. Jesteś zaprzeczeniem jakiejkolwiek moralności, tylko knujesz i napuszczasz na innych.

Przemka zachowanie w sumie nie dziwi. No cóż, te ich układy, ustawki runęły jak domek z kart. Nana jak Wiki odchodziła, to płakała i ją przepraszała. Fałszywa dziewucha, już z Przemkiem nadawała na Wiki - czytamy.

Zgadzacie się z komentarzami fanów? Nowe odcinki "Hotel Paradise" można oglądać od poniedziałku do czwartku o 20:30 w TVN7 i na Playerze.