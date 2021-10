Więcej o programach rozrywkowych przeczytacie na gazeta.pl.

"Top Model" to program, który cieszy się sporą popularnością wśród widzów i budzi wiele emocji. Podczas niego na uczestników czeka wiele wymagających zadań, po których eliminowanie są kolejne osoby. Ostatnio odbyła się sesja nago, podczas której pozujących do zdjęć wspierała Joanna Koroniewska. W siódmym odcinku też nie było łatwo.

"Top Model". Co działo się w siódmym odcinku?

Uczestnicy musieli stanąć na wysokości zadania. Wzięli bowiem w pokazie mody w centrum Warszawy, a za wybieg posłużył im wiadukt nad skrzyżowaniem ulic: Jana Pawła, Chałubińskiego oraz Alei Jerozolimskich. Całość wyglądała naprawdę imponująco, a każdego z nich zależało na tym, by jak najlepiej wypaść przed jurorami.

Wszyscy dali sobie radę - powiedziała w pewnym momencie Joanna Krupa.

Nie było jednak tak łatwo. W pewnym momencie za kulisami Michał Piróg pokazał im szpilki-wrotki, które musieli założyć i wyjść na wybieg. Niektórzy pewnie kroczyli przed jurorami, inni musieli bronić się przed upadkiem. W dalszej kolejności uczestnicy mieli zrobić dwie kampanie społecznych z fundacjami: DKMS oraz Dajmy Dzieciom Siłę. Gościnnie pojawiła się m.in. Julia Kamińska. Modele i modelki zostali podzieleni na dwie grupy i każda z nich współpracowała z inną organizacją.

To jednak nie było ostatnie zadanie, które czekało na uczestników "Top Model" tego dnia. W programie zobaczyliśmy Ralpha Kaminskiego. Razem z modelami i modelkami robił film modowy o wejściu do świata show-biznesu. Wszyscy musieli się naprawdę postarać - po tej konkurencji jedna z osób miała pożegnać z dalszym udziałem w show. Pewne problemy podczas tej konkurencji miała Olga.

Jakoś najciężej było mi wydobyć z niej tę energię takiej naturalności, bo niektórzy uczestnicy po prostu przychodzą i są zaskakujący - mówił o niej artysta.

Jednak po motywacji Olga usłyszała od niego:

Tak! Tak! Super!

Staraniom zawodników na koniec przyjrzało się jury, w którym znalazł się m.in. też i Kaminski. Pozytywnie zostali ocenieni m.in. Dominika i Mikołaj - to on tego wieczoru okazał się najlepszy. Szczęście nie uśmiechnęło się za to Olgi, która otrzymała wiele krytycznych uwag. Usłyszała, chociażby, że jej twarz wyglądała cały czas tak samo. Tym sposobem też to właśnie ona zakończyła swoje zmagania w "Top Model".