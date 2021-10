Więcej o programach rozrywkowych przeczytacie na gazeta.pl.

W środę 13 października wyemitowano 481. odcinek programu "Milionerzy", którego gospodarzem od lat jest Hubert Urbański. Tym razem żaden z uczestników nie kontynuował walki z poprzedniego odcinka. Gra rozpoczęła się w nim na nowo. Na fotelu, naprzeciwko gospodarza teleturnieju, zasiadł m.in. Radosław Budziszewski z Wrocławia, który potrzebował pomocy przy pytaniu dotyczącym malarstwa.

"Milionerzy". Charakterystycznym tłem dla renesansowych portretów jest?

A. różowa draperia

B. lustrzana tafla

C. szachownica

D. pejzaż

Pytanie nie okazało się łatwe do zawodnika. Przez chwilę zastanawiał się, jednak ostatecznie postanowił wykorzystać kolejne koło ratunkowe. Był nim telefon do przyjaciela.

"Milionerzy". Prawidłowa odpowiedź na pytanie o tło dla renesansowych portretów

Radosław Budziszewski przeczytał pytanie i podane do niego cztery odpowiedzi. Nie minęła chwila, nim pan Jacek, do którego zadzwoniono, od razu powiedział, że chodzi o pejzaż. Zawodnik poszedł za jego podpowiedzią, co okazało się doskonałym wyborem. Prawidłową odpowiedzią było bowiem rzeczywiście D. pejzaż. Tym sposobem uczestnik wygrał 2 tysiące złotych i mógł grać dalej.

"Milionerzy". Ciekawe pytania z poprzednich odcinków

W 463. odcinku programu Szymon Batura usłyszał pytanie za 250 tys. złotych, na które znał poprawną odpowiedź. Wiedział bowiem, czym jest RiGCz.

Z kolei w innym z odcinków uczestniczka została zapytana o to, czym jest dzieło Georges'a Bizeta "Poławiacze pereł". Grająca zaznaczyła wtedy odpowiedź obraz, jednak okazała się ona błędna. Artysta był bowiem kompozytorem, a nie malarzem.

Niedawno natomiast jeden z uczestników teleturnieju usłyszał pytanie dotyczące tego, na co reaguje nocyreptor. Leszek Kędzierski z Wrześni wykorzystał koło ratunkowe, które mu zostało, jednak ostatecznie wycofał się z dalszej walki o milion. Wygrał za to 250 tys. złotych.