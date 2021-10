Więcej newsów o tym, co dzieje się w programach telewizyjnych, znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Wszystko wskazuje na to, że Wiktoria będzie miała szansę pokazać się uczestnikom z innej strony, czego od początku chciała. Uczestniczka "Hotelu Paradise" dostała możliwość kontynuowania udziału w reality show, który opuściła w odcinku wyemitowanym na początku października. Jej powrót to nowe otwarcie także dla Miłosza - po jej ponownym wejściu do programu on i Wiktoria znów będą parą.

"Hotel Paradise" 4. Wiktoria wraca do programu

Ku zaskoczeniu widzów podczas rajskiego rozdania Miłosz nie wybrał Wiktorii, która do niego podeszła. Poszedł za głosem grupy i wybrał Ohę, a Wiktoria opuściła "Hotel Paradise". Miłosz dość szybko pożałował swojej decyzji, bo z Ohą nie jest w stanie stworzyć relacji, jaką nawiązał z Wiktorią. Uczestnik czuje obecnie, że to on może być następną osobą, która pożegna się z programem, takie podejrzenie mają także widzowie. Produkcja "Hotelu Paradise" dała jednak jeszcze jedną szansę jemu i Wiktorii - w odcinku, który zostanie wyemitowany w środę 13 października, Wiktoria wróci i ponownie będzie z Miłoszem.

Wiktoria nie miała dotychczas łatwej przeprawy z pozostałymi uczestnikami, którzy nie traktowali jej dobrze. Żaden z nich nie zapałał do niej sympatią. Eskalacja nastąpiła podczas ostatniej pandory z udziałem uczestniczki, która doprowadziła Wiktorię do płaczu. To, w jaki sposób była traktowana, oburzyło widzów - słowa krytyki kierowali także w stronę produkcji programu. Wiele osób uważało nawet, że odejście z "Hotelu Paradise" to najlepsza rzecz, jaka mogła się Wiktorii przydarzyć. Czy nowy rozdział, który rozpocznie z Miłoszem, okaże się lepszy?