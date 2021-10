We wrześniu 2021 roku ruszyła 15. edycja programu "Twoja twarz brzmi znajomo". Chociaż Adam Zdrójkowski wcześniej nie chwalił się swoim talentem wokalnym, jego występy w muzycznym show Polsatu niezwykle przypadły do gustu zarówno jurorom, jak i pozostałym uczestnikom. Po pięciu odcinkach programu aktor plasuje się na drugim miejscu ze 138 punktami. Jego pozycja może jednak zostać zagrożona, a wszystko przez bardzo intensywne przygotowania do szóstego odcinka.

Adam Zdrójkowski stracił głos. Co dalej z "TTBZ"?

W odcinku, którego emisja została zaplanowana na 15 października, Zdrójkowski po raz pierwszy miał wcielić się w rolę kobiecą - wylosował legendę piosenki przedwojennej, Hankę Ordonównę. Artystka miała specyficzny, bardzo wysoki głos, a liczne próby i przygotowania do programu sprawiły, że na strunach głosowych Adama pojawiły się guzki. W konsekwencji stracił całkowicie głos.

Produkcja "Twoja twarz brzmi znajomo" zapewniła uczestnikowi opiekę medyczną i konsultację z foniatrą gwiazd lek. Anną Wakarow. Okazało się, że konieczne będzie przyjmowanie sterydów w postaci zastrzyków i tylko dzięki nim Adam Zdrójkowski mógł wyjść na scenę. Czy jednak dał sobie radę z występem? Tego dowiemy się dopiero w szóstym odcinku, którego emisja została zaplanowana na 15 października na godzinę 20:05.

W 15. edycji "Twoja twarz brzmi znajomo" póki co najlepiej radzi sobie Robert Janowski, który plasuje się na pierwszym miejscu ze 155 punktami. Podium zamyka Katarzyna Łaska, którą od Adama Zdrójkowskiego dzieli 11 punktów. Na ostatnim miejscu w tabeli jest Tomasz Ciachorowski, który przegrał piąty, włoski odcinek, zdobywając zaledwie sześć punktów jako Eros Ramazzotti.