"Historie wielkiej wagi" to program TLC emitowany w Stanach Zjednoczonych pod nazwą "My 600-lb Life". Jego uczestnicy zmagają się z problemem otyłości, ważą ponad 270 kg. Osoby, które zgłosiły się do reality show, walczyły z nadprogramowymi kilogramami pod opieką lekarza, a w grę wchodziła nie tylko dieta - często także poddawały się operacji zmniejszenia żołądka. Jak potoczyły się ich dalsze losy po zakończeniu udziału w programie?

REKLAMA

Chcesz wiedzieć, co dzieje się u uczestników programów telewizyjnych? Sprawdzaj stronę główną Gazeta.pl.

Zobacz wideo Co jadła Ewa Chodakowska w dzieciństwie?

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Kasia dystansuje się od Pawła: To dla mnie za dużo

"Historie wielkiej wagi": Robin McKinley

Robin wzięła udział w programie w 2019 roku. Do zmian zmotywowała ją osobista tragedia - przez problemy zdrowotne związane z otyłością zmarła jej siostra. Bohaterka "Historii wielkiej wagi" straciła w sumie 179 kg.

Robin McKinley YouTube, kanał tlc uk, facebook.com/robin.rogers.92

"Historie wielkiej wagi": Amber Rachdi

Gdy Amber zgłosiła się do programu, miała 23 lata i ważyła 298 kg. Wyznała wówczas, że nie była w stanie wsiąść do samochodu swoich rodziców bez pomocy. W programie zrzuciła 177 kg, a wagę udaje się jej utrzymać do dziś.

Amber Rachdi YouTube, kanał TLCNederland, instagram.com/@amberrachdi

Sawicki krytyczny wobec słów Żmudy Trzebiatowskiej. Mówiła, że czuje się "jak kaleka"

"Historie wielkiej wagi": Paula Jones

Paula zgłosiła się do programu w 2014 roku. Ważyła wówczas 242 kg, a z powodu postępującej choroby żyła w strachu, że umrze i zostawi swoje dzieci. Jej udział w "Historiach wielkiej wagi" okazał się jednak sukcesem, a Paula do dziś dzieli się efektami swojej przemiany na Instagramie.

Paula Jones YouTube, kanał Quilos Mortais - OFICIAL, instagram.com/@paulaspurpose

"Historie wielkiej wagi": Melissa D. Morris

Melissa to pierwsza w historii uczestniczka reality show, która do programu zgłosiła się w 2012 roku. W "Historiach wielkiej wagi" zrzuciła 93 kg, a w ciągu kolejnych siedmiu lat dodatkowe 100 kg. Dzięki przemianie udało jej się dokonać tego, czego zawsze pragnęła - została mamą.

Melissa D. Morris YouTube, kanał Creepy Rocking, instagram.com/@melissasheisme

"Historie wielkiej wagi": Donald Shelton

Donald dzięki udziałowi w "Historiach wielkiej wagi" schudł niemal o połowę. Jednak w trakcie trwania programu zdiagnozowano u niego zespół Guillaina-Barrégo, który znacznie utrudnił mu poruszanie się, przez co było mu ciężko utrzymać uzyskane efekty. Obecnie jeździ na wózku.

Donald Shelton YouTube, kanał TLC, instagram.com/@djwheels4201