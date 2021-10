Kacper Kuszewski do dziś wielu osobom kojarzy się przede wszystkim z rolą Marka Mostowiaka w kultowym "M jak miłość". Aktor z serialem Telewizji Polskiej związany był od samego początku, jednak zdecydował się odejść z obsady w 2018 roku, po 18 lat grania. Rok wcześniej Kacper Kuszewski zwyciężył w finale ósmej edycji "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", a po wygranej zaproponowano mu zajęcie roli jurora.

Kacper Kuszewski wraca do telewizji w nowym serialu

Aktor w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" zastąpił poprzedniego zwycięzcę, Bartka Kasprzykowskiego. Kuszewski miejsce w jury zagrzał na dość długo - funkcję tę pełnił przesz sześć sezonów programu, z którym pożegnał się po emitowanej wiosną 2021 roku 14. edycji show. Dla wielu osób jego decyzja była zaskoczeniem i mocno spekulowano, co skłoniło go do odejścia z programu. W lipcu tego roku Plotek dowiedział się, że Kuszewski został zwolniony z "TTBZ".

Szefostwo Polsatu chce jednak podnieść oglądalność show w nowej edycji jesienią o publiczność z małych miasteczek i wsi. I uznano, że Michał Wiśniewski jest bardziej lubiany na prowincji niż Kacper. Pani Nina Terentiew od lat ma słabość do Michała, wierzy, że on przyciągnie małomiasteczkową publiczność - powiedziała nam wówczas osoba związana ze stacją.

Aktorowi w zastępstwie zaproponowano jednak rolę w nowej produkcji, nad którą intensywnie pracował przez ostatnich kilka miesięcy. Efekty możemy oglądać w Super Polsacie od 11 października. Stacja emituje serial "Tatuśkowie", w którym Kuszewski wciela się w jedną z głównych postaci.

"Tatuśkowie" to historia czterech mężczyzn, z pozoru zupełnie różnych, wykonujących całkowicie odmienne zawody i mających kompletnie inne charaktery. Bardzo mocno łączy ich jednak fakt, że wszyscy czterej zostali ojcami - chociaż nie wszyscy wiedzieli o tym od razu. Kuszewski wciela się w postać zapracowanego, poddającego się woli swojej żony Czarka. W obsadzie znaleźli się także m.in. Bartek Kasprzykowski, Philippe Tłokiński, Olga Szomańska, Monika Pikuła, Barbara Wypych czy Anna Karczmarczyk. "Tatuśkowie" emitowani są w Super Polsacie od poniedziałku do czwartku o godz. 20:30. Premiera serialu odbyła się 11 października 2021.