W jednym z castingowych odcinków emitowanej obecnie 13. edycji "Mam talent!" wystąpiło polsko-włoskie małżeństwo, Angelika i Thomas. Na scenie programu zaśpiewali w duecie włoski utwór, którym zachwycili jurorów. Pod wrażeniem była przede wszystkim Agnieszka Chylińska, która sama o sobie powiedziała, że jest "dzieckiem San Remo". Para przeszła do kolejnego etapu, a fani programów muzycznych mogli zwrócić uwagę, że Thomas wygląda bardzo znajomo.

Weteran polskich talent show pojawił się w "Mam talent!"

Thomas Grotto muzyką interesuje się od najmłodszych lat - zaczynał jako perkusista, później zaczął również śpiewać. W Polsce zamieszkał w 2004 roku, a jego głos doceniła sama Elżbieta Zapendowska podczas warsztatów wokalnych. Już w dwa lata po przyjeździe do naszego kraju muzykalny Włoch postanowił spróbować szczęścia w telewizji i wziął udział w "Szansie na sukces", gdzie zajął trzecie miejsce. Do tego programu wrócił jeszcze dwukrotnie - w 2007 i 2010 roku. Za trzecim razem udało mu się wygrać "Szansę na sukces", dzięki czemu wystąpił w koncercie laureatów w warszawskiej Sali Kongresowej.

W 2010 roku Thomas zgłosił się do mniej znanego show TVP - "Śpiewaj i walcz", jednak tu nie osiągnął zbyt dużego sukcesu. Głośno natomiast zrobiło się o nim w 2012 roku za sprawą udziału w "X Factorze". Grotto w drużynie Kuby Wojewódzkiego doszedł aż do półfinału i pożegnał się z programem tuż przed odcinkami na żywo. Wokalista na kilka lat zrobił sobie przerwę od talent show, po czym powrócił w emitowanej w 2018 roku dziewiątej edycji "The Voice of Poland". Niestety, już na etapie przesłuchań w ciemno nie zaskarbił sobie przychylności żadnego z trenerów i nie przeszedł dalej.

Teraz 49-letni muzyk ma szansę walczyć o wygraną 13. edycji "Mam talent!", a w tej przygodzie towarzyszy mu żona. Jak na razie para została bardzo pozytywnie oceniona przez jury, niewykluczone więc, że będziemy mogli im kibicować w odcinkach na żywo. Czy udział w "Mam talent!" okaże się dla Thomasa szczęśliwy?