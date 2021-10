"W lesie dziś nie zaśnie nikt", określane przez twórców jako "pierwszy polski slasher", miało swoją premierę w marcu 2020 roku. Film miał trafić na ekrany kin, jednak plany pokrzyżowała twórcom pandemia i ostatecznie można było obejrzeć go na Netfliksie. Rok później rzecznik platformy ujawnił, że ruszyły prace nad kontynuacją, a jej pierwsze efekty w postaci zwiastuna ujrzały światło dzienne w połowie października.

"W lesie dziś nie zaśnie nikt 2". Jest zwiastun kontynuacji

Fabuła sequela rozpoczyna się bezpośrednio po wydarzeniach przedstawionych w pierwszej części horroru. Jedyna ocalała z masakry, Zosia, trafia na posterunek policji, jednak nikt nie chce uwierzyć jej w to, co się wydarzyło. Film ma pokazać jej dalsze losy i przedstawić ją z nowej, zaskakującej strony. Historia "W lesie dziś nie zaśnie dziś 2" skupi się jednak przede wszystkim na historii Adasia, młodego, nieszczęśliwego policjanta, który nie umie odnaleźć się w świecie. To właśnie do niego będzie należało odkrycie, co tak naprawdę czai się w lesie.

Tak o filmie mówią sami jego twórcy:

W lesie dziś nie zaśnie nikt 2" to przewrotna, ironiczna, groteskowa i krwawa historia o poszukiwaniu miłości i odkrywaniu samego siebie w świecie, w którym zdecydowanie więcej nas dzieli niż łączy.

"W lesie dziś nie zaśnie nikt 2". Obsada. Kogo zobaczymy w filmie?

Poza graną przez Julię Wieniawę Zosią niemal wszyscy bohaterowie pierwszej części zostali wyrżnięci w pień, co oznacza, że w kontynuacji zobaczymy sporo nowych postaci. W obsadzie dwójki znaleźli się między innymi:

Mateusz Więcławek jako Adaś,

Zofia Wichłacz jako Wanessa,

Andrzej Grabowski jako Sierżant Waldek,

Lech Dyblik jako Janusz,

Sebastian Stankiewicz jako Mariusz,

Wojciech Mecwaldowski jako Oliwier,

Izabela Dąbrowska jako Janeczka,

Robert Wabich jako Sławek.

"W lesie dziś nie zaśnie dziś 2". Kiedy premiera filmu?

Film będzie można oglądać od środy 27 października 2021. Jednak osoby, które chciały zobaczyć polski slasher na wielkim ekranie, będą musiały obejść się smakiem. Premiera zapowiedziana jest wyłącznie na Netfliksie.