Życie uczestników popularnych programów telewizyjnych wzbudza ogromne zainteresowanie. W ostatnim czasie widzowie zaczęli się zastanawiać czy Darek, który odpadł z show oraz Vanessa, który niedawno zamieszkała w rajskim hotelu stworzą związek po zakończeniu programu. Wpisy na Instagramie dają do myślenia i podsycają plotki na ich temat.

REKLAMA

Joanna Moro nie popisała się wokalnie. Ale mogło być gorzej. Pamiętacie Enrique?

Zobacz wideo Darek to uczestnik nowej edycji "Hotelu Paradise"

Więcej na temat aktualnych programów znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Vanessa wyznała, dlaczego chciałaby znaleźć się w programie wcześniej

Kilka dni temu Vanessa zorganizowała na Instagramie serię pytań i odpowiedzi, które mogli zadawać jej fani. Jeden z obserwatorów zapytał, czy dziewczyna wolałaby pojawić się w programie od samego początku. Uczestniczka "Hotelu Paradise" długo nie wahała się z odpowiedzią i wyznała, że gdyby tak było, to inaczej pokierowałaby swoje wybory, co do partnera i zwróciłaby uwagę na Darka.

Na relację Vanessy błyskawicznie odpowiedział Darek, który wyznał, co sądzi na temat słów uczestniczki.

Oj mogłabyś, na pewno byłoby ciekawie. Zdecydowanie byś mnie uszczęśliwiła - przyznał Darek.

Vanessa i Darek nie mieli okazji poznać się w programie. Mężczyzna został wyeliminowany kilka dni wcześniej przez Natalię. Jak na razie Vanessa dość dobrze odnajduje się w relacji z Mateuszem i wygląda na to, że tych dwoje ma szansę stworzyć bardzo mocną parę.

"Hotel Paradise". Do programu wszedł nowy uczestnik. Zabrał Launo w rejs, a ta przerwała randkę

Darek od samego początku był zachwycony Vanessą

To nie pierwszy raz, kiedy Darek publicznie wyraził swój zachwyt nad Vanessą. Mężczyzna skomentował wpis na oficjalnym profilu programu, w którym padło pytanie, czy widzom podoba się nowa uczestniczka.

Bardzo! Nareszcie mój typ - napisał Darek na Instagramie.

Widzowie prześcigają się w domysłach, czy Darek i Vanessa pasują do siebie, i czy uda im się stworzyć parę. Przekonamy się niebawem.