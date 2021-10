Nowy odcinek "Hotelu Paradise" rozpoczął się od sportowej rywalizacji panów. Mateusz i Przemek zorganizowali sobie zapasy, w efekcie czego jeden z uczestników trafił do szpitala. Bolesna kontuzja zbiegła się z dołączeniem do programu Michała. Ma szanse namieszać w parach.

REKLAMA

Zobacz wideo Klaudia El Dursi pozwala dzieciom oglądać „Hotel Paradise"? Mówi też o zazdrości w związku

Przeczytaj więcej podobnych informacji na stronie głównej Gazeta.pl

Przemek doznał kontuzji podczas zapasów z Mateuszem

Przemek z "Hotelu Paradise" złamał rękę podczas zapasów na plaży. Ból, który mu towarzyszył był na tyle silny, że musiał pojechać do szpitala. Wypadek podłamał go psychicznie, a sam wypadek okazał się nie być na tyle poważny. Przemek raczej nie będzie musiał opuścić programu, ale co z jego parą? Jego relacje z Launo ostatnio bardzo słabną, a nowy uczestnik wykorzystał jego nieobecność.

Sablewska zdradziła, dlaczego została zwolniona z "X Factora": Wojewódzki sobie tego nie życzy

Jestem tak obs*any, że nawet sobie sprawy nie zdajecie - mówił Przemek do pozostałych uczestników.

Launo pisała na swoim Instagramie, że nie było tego widać w programie, ale bardzo przejęła się sytuacją Przemka. Rozmawiała o tym ze wszystkimi uczestnikami, a mówiąc, że przestaje go powoli darzyć uczuciami była całkowicie szczera.

Do "Hotelu Paradise" dołączył nowy uczestnik

W "Hotelu Paradise" pojawił się nowy uczestnik. Michał to pewny siebie i otwarty właściciel sklepu internetowego. Kocha adrenalinę, a swój wolny czas najchętniej spędza na aktywnościach fizycznych. Jego drugim domem jest siłownia. Relacje damsko-męskie są jego domeną. U płci przeciwnej najbardziej zwraca uwagę na usta, oczy, zęby i dłonie. Michał pochodzi ze Śremu i szuka ambitnej, odważnej partnerki z poczuciem humoru.

"HP". Nana zachwyciła widzów egzotyczną urodą i burzą loków, ale już tak nie wygląda

Przyjazd Michała zbiegł się z wypadkiem Przemka. Nowy uczestnik wykorzystał tę sytuację i zabrał na randkę Klaudie Launo oraz Natalię, które najbardziej wpadły mu w oko. Chłopak opowiedział im o sobie i chętnie komplementował nowe koleżanki.