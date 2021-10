Widzowie randkowego reality show Polsatu "Love Island. Wyspa miłości" mieli już okazję poznać zwycięzców. To Magda i Wiktor podzielą miedzy sobą 100 tysięcy złotych wygranej. Pozostali uczestnicy nadal budzą zainteresowanie fanów, którzy chcą wiedzieć, jak potoczyły się ich losy i ułożyły wzajemne relacje.

"Love Island". Laura życzy powodzenia Arkowi

Arek na wyspie miłości od razu związał się z Andzią i wydawało się, że będą bardzo mocnymi kandydatami do zwycięstwa. Szybko okazało się, że dziewczyna czuła się w tym związku stłamszona, a odrzucony Arek pocieszył się nową relacją z Aleksandrą. Ale to nie ona była ostatnia. Po niej mężczyzna był jeszcze z Laurą. Każdą z partnerek zapewniał, że jego intencje są szczere i pragnie się zakochać.

Kiedy opuścił wyspę i wrócił do kraju wyszło na jaw, że jego serce wciąż jest zajęte. Największą miłością Arka nadal jest jego była dziewczyna. Byli w związku przez osiem lat, a jak twierdził Arek, to z jego powodu relacja się zakończyła. Teraz wyspiarz przyznał, że dopiero udział w programie pozwolił mu zrozumieć, że nie jest się w stanie zakochać już w nikim innym i wciąż żywi uczucia do byłej partnerki.

Arek tuż po zakończeniu swojej przygody w "Love Island" spotkał się ze swoją byłą dziewczyną. Widać, że ta relacja ma szanse. Do Arka napisała jedna z jego partnerek z show Laura.

'Love Island' Laura, Arek 'Love Island' Laura, Instagram screen

Zdaniem dziewczyny Arek dostał drugą szansę, ale musi docenić to i być ostrożny. Za pierwszym razem to on zniszczył ośmioletnią relację.

Czy teraz uda mu się ją odbudować? Wyspiarz zapewnia, że niedługo odniesie się do tych informacji.