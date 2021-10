Szósta edycja telewizyjnego eksperymentu "Ślub od pierwszego wejrzenia" dopiero się rozkręca. Pary Julia i Tomek, Aneta i Robert oraz Kasia i Paweł stanęły przed urzędniczką i zawarły małżeństwa. Teraz widzów czekają odcinki, w których poznają wzajemne relacje uczestników. Jednak fani mają już swoich faworytów i obstawiają, która z par ma największe szanse na zbudowanie związku.

Co słychać u uczestników "Ślubu od pierwszego wejrzenia"?

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Fani mają dowód na to, że Julia i Tomasz są razem

Bohaterowie programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" są związani klauzulą poufności i aż do zakończenia emisji danej serii nie mogą informować w mediach społecznościowych co dzieje się w ich życiu prywatnym. Jednak fani programu w każdym ich poście doszukują się dowodów na to, czy związek z wybranym przez eksperta partnerem przetrwał, czy też się rozpadł. Nie inaczej jest w przypadku Julii i Tomasza, którzy uważani są za najmniej pasujących do siebie.

Ostatnio Julia opublikowała w sieci zdjęcie przedstawiające kieliszek wina i świeczkę. Obserwatorzy od razu zauważyli na fotografii cień drugiego kieliszka. Pod postem pojawiły się komentarze sugerujące, że Julia spędza miły wieczór w towarzystwie Tomasza.

Nie chowaj tak Tomka!

Pokaż ta drugą lampkę, nie kryj się.

Koleś wygrał życie.

Julia Gołębiowska, Ślub od pierwszego wejrzenia Julia Gołębiowska/Instagram screen

Widzowie nie mogą doczekać się rozwiązania zagadki i poznania dalszych losów uczestników eksperymentu. Jeden z nich wyjaśnił na Instagramie Julii skąd taka dociekliwość:

Za wolno te odcinki puszczają. Człowiek już by chciał się nieco więcej dowiedzieć. Bez urazy oczywiście, zwykła ludzka ciekawość jak się wiedzie. Z całego serca życzę samej pomyślności i mnóstwo uśmiechu.

Czy domysły internatów się potwierdzą? Czy związek Julii i Tomasza przetrwał po nakręceniu programu?

