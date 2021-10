Ćwierćfinał "Tańca z Gwiazdami". Odpadła ulubienica widzów. Polały się łzy

Za nami ćwierćfinał dwunastej edycji "Tańca z Gwiazdami". W poprzednim odcinku z programem pożegnał się Łukasz Jurkowski i Wiktoria Omyła. Gościem najnowszego odcinka była Cleo, która zaśpiewała swoje największe hity. Kryształowa Kula jest już w zasięgu ręki uczestników. Kto z nich zagwarantował sobie miejsce w półfinale? Na koniec polały się łzy.

Ćwierćfinał "Tańca z Gwiazdami". Kto pożegnał się z programem?

Uczestnicy w najnowszym odcinku zabrali widzów w podróż dookoła świata i zaprezentowali dwie choreografie. Na parkiecie nie zabrakło nowojorskiego hip-hopu, kubańskiej salsy czy hinduskiego tańca.

Jako pierwsza na parkiecie wystąpili Sylwia Bomba i Jacek Jeschke. Celebrytka swój hip-hopowy taniec do piosenki Willa Smitha "Getting’ Jiggy With Me" zadedykowała Andrzejowi Grabowskiemu. Jurorów nie porwał ich wykon. Para zgarnęła 26 punktów.

To był twój najsłabszy taniec, jak do tej pory. Feeling był, niedynamicznie, nierytmicznie, troszkę ciężko - wyliczała Iwona Pavlović.

Quick step również nie zachwycił jurorki, która powiedziała, że Sylwia nie ma drygu do tańca.

Kajra i Rafał Maserak chcieli udowodnić, że w swój taniec wkładają całe serce. Tym bardziej że w poprzednim odcinku znaleźli się w strefie zagrożenia, a dotychczas cieszyli się wysokimi notami. Półfinał chcieli zapewnić sobie salsą, za którą otrzymali cztery dziesiątki. Wrócili na właściwe tory i według jurorów zatańczyli idealnie.

Nikt, żadna gwiazda, by nie zatańczyłaby tego układu - zachwycała się "Czarna mamba".

Piotr Mróz i Hania Żudziewicz zatańczyli disco do największego hitu PSY z 2012 roku, czyli "Gangam Style". O ile ich taniec spodobał się jurorami, tak piosenka wywołała grymasy na ich twarzach.

Strasznie nie lubię tej piosenki, pocę się, mam wysypkę - żalił się Andrzej Piaseczny.

Zgodziła się z nim Iwona Pavlović, która przyznała, że "Gangam Style" to najgłupsza piosenka jaką słyszała. Ich zdania nie podzielił Andrzej Grabowski, który do tej pory nie miał okazji. Para wytańczyła 34 punkty.

Oliwia Bieniuk i Michał Bartkiewicz zaprezentowali taniec w stylu bollywood do piosenki "Jai Ho".

Nie jest to motywujące cały czas słyszeć negatywne opinie, ale widzowie nam zaufali i nie możemy ich zawieść. Zostały cztery pary, zaczyna się prawdziwa walka - powiedziała Oliwia.

Para zapewniła sobie 29 punktów.

Ostatecznie punktacja po dwóch występach wszystkich par prezentowała się następująco:

Kajra i Rafał Maserak za salsę i walc wiedeński: 40 + 38 = 78

Piotr Mróz i Hanna Żudziewicz za disco i jive'a : 34 + 39 = 73

Oliwia Bieniuk z Michałem Bartkiewiczem za taniec w stylu bollywood i rumbę : 29 + 28 = 57

Sylwia Bomba i Jacek Jeschke za taniec hip-hopowy i quick stepa: 26 +30 = 56

Z programem pożegnała się Sylwia Bomba i Jacek Jeschke. Co myślicie o tym werdykcie?