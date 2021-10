Nowa edycja programu "Rolnik szuka żony" nabiera tempa. Uczestnicy przywitali już na swoich gospodarstwach kandydatów i kandydatki, którzy wzbudzili ich największe zainteresowanie. Dzięki temu wiemy, jak wyglądają ich posiadłości. Duże wrażenie robią te należące do Stanisława i Kamili. Jak zatem wygląda dom tej drugiej?

"Rolnik szuka żony". Kamila mieszka w posiadłości jak z bajki

Kamila to uczestniczka ósmej edycji programu "Rolnik szuka żony", do której przyszła rekordowa liczba listów od panów. Kobieta pracuje w przetwórni pieczarek, która jest firmą rodzinną i planuje pozostać w Starej Kornicy (województwo mazowieckie), z której pochodzi. To oznacza, że potencjalny kandydat na partnera, musiałby przeprowadzić się w jej rodzinne strony. Ale kto nie chciałby zamieszkać w takiej posiadłości?

Kamila ma piękny dom, którego przestronne i nowoczesne wnętrza zrobiły duże wrażenie na panach. Salon jest pełen luster i dodatków w złotym kolorze. Uroku dodają także welurowe meble. Nieruchomość Kamili jest zupełnie inna od tych, które do tej pory widzieliśmy w programie "Rolnik szuka żony". Zdobycie serca uczestniczki nie będzie jednak takie proste.

Po chłopakach spodziewam się zaangażowania. Chciałabym zobaczyć, czy są delikatni, kulturalni. Chciałabym, żeby mój partner się mnie nie bał. Bardzo lubię się przytulać, lubię bliskość. Czuję w sobie nadzieję, traktuję ten program jak szansę, którą mi dano - mówiła Kamila w rozmowie z Martą Manowską.

Panowie, którzy pojawili się na gospodarstwie Kamili, poznali także jej rodzinę. Poza luksusową posiadłością, uczestniczka może pochwalić się także bardzo sympatycznymi rodzicami. Mężczyźni również zrobili na nich całkiem dobre wrażenie.

