W ostatnim odcinku "Love Island" z programu odpadli Alex i Jurek. Para żywiła wobec siebie najmniej uczuć spośród wszystkich. Alex niedawno wprost wyznała, że Jurek może liczyć jedynie na przyjaźń, ponieważ nie odwzajemnia jego uczuć. Po pożegnaniu się ze wszystkimi uczestnik odpowiedział na kilka pytań fanów na Instagramie. Tam został zapytany o list od Klaudii, jednak okazało się, że nie miał o nim pojęcia.

"Love Island". Była uczestniczka napisała list do Jurka. Miał go dostać po wyjściu z programu

Jurek po opuszczeniu programu postanowił na Instagramie odpowiedzieć na kilka pytań od fanów. Jeden z internautów zapytał, czy były uczestnik otrzymał list od Klaudii. Przypomnijmy, że jeszcze kilka tygodni wcześniej Jurek był w parze z Klaudią. Kiedy ta odpadła z programu, nagrała relację, w której powiedziała o tym, że napisała list do Jurka. Poleciła, by mu go przekazać, kiedy uczestnik opuści program. Okazuje się, że tak się nie stało.

Mówiłem już, że nie dostałem żadnego listu, także nic nie przeczytałem. Ale ciekawy jestem - powiedział Jurek na InstaStories.

Co było w tajemniczym liście? Być może były uczestnik jeszcze go dostanie i podzieli się tym w sieci. Tymczasem fani ubolewają nad jego odejściem z programu. On i Alex mieli zagorzałych zwolenników, którzy chętnie widzieliby tę parę w finale.

Lepsza szczera przyjaźń niż udawana miłość. Powinni być w finale.

Jurek jest odkryciem tej edycji.

Bez nich i bez Oli i Dawida z programu uleci 90 procent emocji - piszą rozżaleni internauci na profilu programu.

Finałowy odcinek widzowie zobaczą w niedzielę 10 października. Spośród trzech par zwycięży tylko jedna i będzie miała szansę na 100 tysięcy złotych.