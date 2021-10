W ostatnim odcinku "Love Island" nie zabrakło romantycznej atmosfery. Uczestnicy zdobyli się na szczerość i powiedzieli, co czują do swoich partnerek. Pojawiły się również wyznania miłości. Na tę okazję każda z pań zaprezentowała się w wieczorowych sukniach. Jednak to Paulina skradła całe show i przyćmiła pozostałe koleżanki.

"Love Island". Paulina w czarnej sukni zachwyciła internautów

Trzy pary i trzy wyjątkowe uczucia. W niedzielę wyjdzie na jaw, kto wygra czwartą edycję. Zanim jednak uczestnicy usłyszą werdykt, mieli okazję posłuchać, co czują do siebie. Widzowie są podzieleni, kto powinien wygrać, ale w jednej sprawie się zgadzają. W komentarzach pod postem z uczestnikami, który pojawił się na oficjalnym profilu programu, fani zachwycali się Pauliną.

Partnerka Andrzeja pojawiła się w czarnej sukni wieczorowej, która miała seksowne wycięcie sięgające połowy uda. Góra kreacji składała się z koronkowego gorsetu, a prześwitujący dół luźno układał się na ciele. Paulina do stylizacji dobrała srebrny łańcuszek i czarne szpilki wiązane na łydce. Swój look uzupełniła o idealnie ułożone na gładko włosy. Tego wieczoru nie tylko Andrzej nie mógł oderwać od niej wzroku.

Paulina swoim wyglądem oczarowała również fanów, którzy w komentarzach przyznali, że ten wieczór należał do niej. Zasypali ją komplementami.

Paulina piękna sukienka.

Paulina dzisiaj wyglądała zjawiskowo w tej sukience, już się nie mogę doczekać finału, po dzisiejszym odcinku pełnym wzruszeń.

Jak pięknie Paulina wyglądała, sztos - czytamy.

Zgadzacie się z widzami programu? Was również zachwyciła Paulina w czarnej kreacji?