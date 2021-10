Więcej o popkulturze i programach telewizyjnych przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

W tegorocznym "Projekcie Lady" na widzów czeka sporo zmian. Przede wszystkim odcinki będą emitowane w TVN7 w każdy piątek o godzinie 20:00 - począwszy od 8 października. Nowością będzie także miejsce, do którego trafią uczestniczki. Tym razem zamieszkają w pałacu w Ojrzanowie, który położony jest kilkadziesiąt kilometrów od Warszawy. Zmieni się również liczba dziewczyn, których zmagania będziemy śledzić. Tym razem będzie ich 12. Już teraz możecie poznać sześć z nich.

"Projekt Lady": Paulina Siudak

Paulina ma 22 lata i pochodzi z Wrocławia. Na co dzień pracuje w firmie fotowoltaicznej w swoim rodzinnym mieście. Uważa, że dopóki nie skończyła 30 lat, może śmiało imprezować, dlatego bawi się w każdy weekend. Zdarzają się jej jednak momenty refleksji, aby trochę przystopować, jednak nie jest w stanie sama sobie z tym poradzić - właśnie dlatego zgłosiła się do "Projektu Lady". Paulina chciałaby przestać żyć w imprezowym pędzie, ustatkować się i znaleźć własną przestrzeń.

Paulina Siudak Materiały Prasowe

"Projekt Lady": Wiktoria Nowakowska

Wiktoria również ma 22 lata i pochodzi ze Szczecina. Wydaje się, że jest głośna i lubi skupiać na sobie uwagę, jednak tak naprawdę to tylko przykrywka. Wiktoria czuje, że stara się uszczęśliwić wszystkich innych oprócz siebie samej, dlatego podejmuje w życiu złe wybory. Jedyną rzeczą, na której naprawdę bardzo jej zależy, jest skończenie studiów. Nie interesuje jej opinia innych osób. Jest skonfliktowana z mamą, przez którą czuje się oceniana.

Wiktoria Nowakowska Materiały Prasowe

"Projekt Lady": Natalia Płocka

Natalia ma 21 lat, a do programu przyjechała z Kielc. Pracowała jako technik komunikacji, jednak porzuciła tę fuchę, a wolny czas spędza, grając na komputerze. Natalia jest po szkole informatycznej i marzy o rozpoczęciu kariery w zawodzie programistki. Brakuje jej jednak wiary we własne możliwości, ma poczucie, że jest we wszystkim słaba i boi się próbować nowych rzeczy. Ma nadzieję, że "Projekt Lady" pomoże jej odbudować utraconą pewność siebie.

Natalia Płocka Materiały Prasowe

"Projekt Lady": Zuzanna Bergander

Zuzanna to 20-latka z Warszawy. Lubi rządzić innymi i ma problem z podporządkowaniem się, co utrudnia jej znalezienie pracy. Jako nastolatka miała problemy z prawem. Przed pandemią pracowała w klubach nocnych. Bardzo lubi poznawać nowych ludzi. Zgłosiła się do "Projektu Lady", aby na nowo ustawić swoje życiowe priorytety.

Zuzanna Bergander Materiały Prasowe

"Projekt Lady": Kinga Kowalska

Kinga ma 22 lata i mieszka w Poznaniu. Na co dzień zarabia na życie przy pracach sezonowych lub jako kasjerka. Była w szkole fryzjerskiej, jednak przerwała naukę dla swojej partnerki. Jest wrażliwa i łatwowierna, bardzo potrzebuje być z kimś w relacji. Po zakończeniu jednego związku rozpoczyna następny, aby nie czuć się samotna. Ten mechanizm nie działa, przez co Kinga zaczyna coraz więcej imprezować. Czuje, że traci do siebie dystans i ma wrażenie, że wszyscy chcą jej sprawić przykrość.

Kinga Kowalska Materiały Prasowe

"Projekt Lady": Kasia Zając

Kasia ma 19 lat i mieszka w Krakowie. Po ukończeniu licem przeniosła się do dużego miasta z rodzinnego Podhala. Mieszka ze swoim przyjacielem i pracuje we własnym salonie piercingu. Mimo że jest niezależna finansowo, nie czuje się do końca szczęśliwa. Nie jest asertywna, a odmawianie innym przychodzi jej z trudnością, dlatego wielokrotnie została zraniona i oszukana. Jest pewna siebie i przyciąga uwagę, jednak trzyma ludzi na dystans. Martwi się, jak poradzi sobie z dorosłym życiem i nie czuje wsparcia w osobach, którymi się otacza.

Kasia Zając Materiały Prasowe